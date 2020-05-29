Киев отказался обсуждать снятие блокады Донбасса

29.05.2020, Луганск, Сергей Вредников

Украинская делегация на последних переговорах отказалась обсуждать вопросы, связанные со снятием экономической блокады ЛДНР, заявив, что они якобы противоречат украинскому законодательству и языку «Минска».

Об этом на брифинге заявил министр иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос дорожной карты всеобъемлющего восстановления социально-экономических связей, то есть снятия экономической блокады, Украины обсуждать все ещё не готова, как оказалось. Несмотря на то, что такое программное заявление сделал господин Зеленский, вступая в должность президента год назад»,

«На встрече Контактной группы Украина в очередной раз отказалась даже от начала работы над такой дорожной картой. Отказалась без особых объяснений, заявив, что они неприемлемы, потому что они якобы противоречат украинскому законодательству», – сообщил полномочный представитель республики», – заявил Дейнего.

Он подчеркнул, что предложение ЛНР по дорожной карте Украина отклонила.

«Господин Резников (первый заместитель главы украинской делегации, вице-премьер-министр Украины, министр по вопросам реинтеграции «временно оккупированных территорий» – ред.) отказался работать над облегчением жизни людей Донбасса по формальному признаку – несоответствие языку «Минска».

Соответствие наших предложений сути и духу Минска его абсолютно не волновало. А предложенный господином Бранденбургом (координатор рабочей группы по экономическим вопросам от ОБСЕ – ред.) перечень вопросов Украине, который в какой-то части перекликается с нашей дорожной картой, застрял на первом же пункте, что явно указывает на реальные обстоятельства и срывает ширму языка «Минска» с оценок господина Резникова», – рассказал глава МИД.

«Мы призывали господина Резникова и всю украинскую делегацию предоставить украинские предложения по дорожной карте снятия экономической блокады с Донбасса, но ответа, к сожалению, так и не получили», – добавил Дейнего.