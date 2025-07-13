Киев отказывается от закупок оружия, на которых нельзя украсть

Украина давно могла бы закупить дешёвые РЛС и дроны-перехватчики, но Зе-власти интереснее воровать с поставок дорогих ракет.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях против России Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Закупать сейчас надо то, что есть на рынке. Например, ту же самую польскую систему, которая имеет и радар, и системы запуска дронов, которые будут сбивать шахеды массово, ну, процентов 80. И, кстати, эти дроны-перехватчики на самом деле не являются страшно дорогими. Есть за 5 тысяч долларов, это не реактивные, обычные. Это когда ты увидел в 45 километрах от государственной границы старт Шахедов, и бросил им в лоб. Когда они над тобой уже прилетели – им вдогонку надо посылать реактивные дроны с самонаведением, это уже 50 тысяч долларов. Но согласись, это не 500 и не 3 миллиона», – сказал Луценко.