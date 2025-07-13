Киев отказывается от закупок оружия, на которых нельзя украсть

Вадим Москаленко.  
13.07.2025 14:29
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Коррупция, Украина


Украина давно могла бы закупить дешёвые РЛС и дроны-перехватчики, но Зе-власти интереснее воровать с поставок дорогих ракет.

Об этом на канале майора ВСУ в отставке Игоря Лапина заявил бывший генпрокурор Украины, участвовавший в боевых действиях против России Юрий Луценко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Украина давно могла бы закупить дешёвые РЛС и дроны-перехватчики, но Зе-власти интереснее воровать с...

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«Закупать сейчас надо то, что есть на рынке. Например, ту же самую польскую систему, которая имеет и радар, и системы запуска дронов, которые будут сбивать шахеды массово, ну, процентов 80. И, кстати, эти дроны-перехватчики на самом деле не являются страшно дорогими. Есть за 5 тысяч долларов, это не реактивные, обычные. Это когда ты увидел в 45 километрах от государственной границы старт Шахедов, и бросил им в лоб. Когда они над тобой уже прилетели – им вдогонку надо посылать реактивные дроны с самонаведением, это уже 50 тысяч долларов. Но согласись, это не 500 и не 3 миллиона», – сказал Луценко.

«Я точно знаю, что на все заводы звонили представители минобороны Украины. Все они известны. Все их коммерческие предложения Украине давным-давно переданы. И я думаю, что вся проблема только в одном: ты понимаешь, что украсть с трех миллионов гораздо интереснее, чем пяти тысяч.

И поэтому меня это очень сильно бесит. Потому что все упирается снова в тот же вопрос. Абсолютная некомпетентность тех, кто принимает решения, и насколько они некомпетентны, насколько же и жадны. Потому что весь вопрос сводится к одному – какова наша доля? И пока украинцы слушают завывания шахедов и думают о своем выживании, эти мудаки думают о своей судьбе в таких закупках. И поэтому этих закупок по сегодняшний день, по сути, и нет», – добавил экс-министр.

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