Киев отказывается платить взносы в СНГ, оставаясь полноценным участником 212 договоров содружества

15.08.2019, Оренбург, Владимир Гладков

Заявление замминистра украинского МИДа Василия Боднара о том, что Украина не имеет задолженностей перед СНГ, так как с 2014 года не подписывала ни одного документа, выглядит по меньшей мере странно.

На самом деле нет ни одного документа о выходе Киева из содружества.

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При этом Украина продолжает участвовать в подавляющем большинстве заключённых договоров.

Об этом в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«На днях в Киеве заявили, что Украина не имеет задолженностей перед СНГ, это было заявление одного из представителей соответствующих госструктур Боднара. Говорилось о том, что якобы Кремль не оставляет попыток любым способом вернуть Украину под свой контроль, в том числе через СНГ. Также было сказано о том, что когда-то Украина была членом этого содружества, но полноценного участия в этой структуре у неё не было, так как она не подписала Устав СНГ.

Также было сказано, что Украина была государством-основателем, потому что в своё время это имело смысл, но уже шестой год подряд Украина не подписывала ни одного документа, который бы принимался органами СНГ, и, соответственно, задолженности у Украины не может быть, так как она не входит в эту организацию», – рассказала Захарова.

«Мы все видели, как последние годы Киев взял курс на последовательное снижение своей активности в СНГ: в 2014 году отказался осуществлять функции председателя в содружестве, отозвал представителей квотных должностей, свёл к минимуму уровень участия на заседаниях высших государственных органов, а в середине 2018 года закрыл официальное представительство при СНГ в Минске.

Но Украина де-юре продолжает оставаться полноценным членом-участником СНГ, регулярно приглашается на заседания высших уставных органов, информируется об их итогах и так далее. Я ни разу не видела, чтобы были какие-то документы с просьбой не информировать или не приглашать, ноты или что-то подобное.

Мало того, ещё пару лет назад на уровне посольств участвовали в мероприятиях по этой линии в Москве – речь идёт о встрече с дипкорпусом стран, которые представляют содружество. Приходили представители на рабочие обеды, ели-пили, слушали всё внимательно, я их сама видела. Но, несмотря на неоднократные заявления киевских властей о намерении разорвать отношения с содружеством, никаких официальных уведомлений о выходе Украины из содружества в исполком СНГ не поступало», – добавила представитель МИД.

«Видимо, дело в том, что в Киеве понимают, что некий формальный, окончательный уход из содружества повлечёт за собой выход из целого ряда международных договоров, которые имеют ограниченный состав субъектов, участниками которых могут быть лишь страны СНГ, а в продолжении действия этих договоров Украина может быть заинтересована.

На сегодняшний день Украина вышла из 15 международных соглашений подобного рода, при этом продолжает оставаться участницей 212-ти. И это при том, что мы слышим заявления людей, которые ассоциируют себя с властью, о том, что Украина не является членом СНГ.

Что касается финансирования деятельности содружества, то свой долевой взнос в единый бюджет СНГ Украина перестала выплачивать с 2014 года, и на сегодняшний день сумма неперечисленных Киевом средств составляет более 300 миллионов рублей», – добавила Мария Захарова.