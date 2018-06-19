19.06.2018, Донецк, Владимир Гладков

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Киев отказывается принимать у ДНР заключенных, которые хотят сидеть в украинских тюрьмах

Украинская сторона срывает запланированную на 27 июня передачу Украине заключенных, пребывающих в тюрьмах ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На 27 июня 2018 года предварительно была согласована передача порядка 20-ти осужденных на территорию Украины, которые отбывали меру уголовного наказания в исправительных учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и изъявили желание отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных на территории Украины, однако украинские власти в очередной раз показали свое безразличие», – сообщили в аппарате омбудсмена.

«Запланированная передача должна была состояться, однако Киев не выходит на связь с уполномоченными представителями ДНР, тем самым, нарушая договоренности», – подчеркнули в ведомстве.