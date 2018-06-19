19.06.2018, Донецк, Владимир Гладков
  459 просмотров
Донбасс, Киев, Криминал, Общество, Политика, Спецслужбы, Украина

Киев отказывается принимать у ДНР заключенных, которые хотят сидеть в украинских тюрьмах


Украинская сторона срывает запланированную на 27 июня передачу Украине заключенных, пребывающих в тюрьмах ДНР.

Об этом сообщили в пресс-службе министерства юстиции ДНР, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках или Вконтакте


«На 27 июня 2018 года предварительно была согласована передача порядка 20-ти осужденных на территорию Украины, которые отбывали меру уголовного наказания в исправительных учреждениях Государственной службы исполнения наказаний Министерства юстиции Донецкой Народной Республики и изъявили желание отбывать наказание в исправительных учреждениях, расположенных на территории Украины, однако украинские власти в очередной раз показали свое безразличие», – сообщили в аппарате омбудсмена.

«Запланированная передача должна была состояться, однако Киев не выходит на связь с уполномоченными представителями ДНР, тем самым, нарушая договоренности», – подчеркнули в ведомстве.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,




За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!
Комментарии для сайта Cackle
Все новости за сегодня
  • Июнь 2018
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123
    45678910
    11121314151617
    18192021222324
    252627282930  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть