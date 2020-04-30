Киев отклонил предложенные в нормандском формате меры по прекращению огня

30.04.2020, Москва, Владимир Гладков

Сегодня в ходе онлайн-встречи министров иностранных дел стран нормандской четвёрки конфликтующим сторонам Киеву и Донбассу были предложены дополнительные меры обеспечения прекращения огня.

Об этом в ходе пресс-конференции по итогам встречи рассказал глава МИД РФ Сергей Лавров, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Начиная с декабря прошлого года, то есть с момента парижского саммита по 28 апреля нынешнего года обстрелы населённых пунктов имели место на территориях, которые контролируют самопровозглашённые республики, 20 раз – их бомбили ВСУ, а на территории, которую контролируют ВСУ с декабря по апрель этого года не было ни одного обстрела ни одного населённого пункта. Я думаю, эта статистика говорит сама за себя», – озвучил Лавров данные ОБСЕ.

Кроме того, он рассказал, что сегодня Киев, Донецк и Луганск призвали принять дополнительные меры по деэскалации насилия.

«Мы привели факты, в соответствии с которыми определённое время назад СММ ОБСЕ предложила такие меры. Они включают в себя и публикацию приказов о запрете ведения огня, запрещения наступательных операций, запрещения диверсионных операций, запрещения размещений тяжёлых вооружений вблизи гражданских объектов. Республики с большей частью этих предложений были согласны, Киев пока уклоняется от того, чтобы подписаться под этим предложением ОБСЕ», – сообщил глава МИД РФ.