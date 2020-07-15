Киев отозвался на белорусский майдан одиночным, но заливистым петушиным криком

15.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Майдан – это красная тряпка для президента России Владимира Путина и его белорусского коллеги Александра Лукашенко.

Об этом на пресс-конференции заявил глава белорусского движения «Разам», националист Вячеслав Сивчик, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вчерашние события свидетельствуют, что белорусский народ есть, это самое главное, и у него есть право выбирать власть. То право, которого он сегодня лишён. Потому я имею честь анонсировать ближайшую акцию в Киеве, которая состоится в субботу, 18 июля, в 12 часов на Майдане, «Майдан солидарности с Беларусью!».

Дело в том, что майдан – это красная тряпка для Лукашенко, для Путина, и мы в той ситуации, когда неизвестна судьба задержанных, а над другими издевались страшно – издевались в автозаках, ставили на колени, избивали!

Люди будут выходить, и будет всё больше и больше информации. В первую очередь мы солидарны с теми людьми, которые попали под агрессию, потому эта акция будет проходить под традиционными лозунгами, под которыми мы уже выходили в Киеве: «Свободу Беларуси!», «Нет репрессиям!», «Свобода политзаключённым!», – анонсировал националист.

«Призываю поддержать Белоруссию и белорусов, потому что Белоруссия тут не уникальна: мы – европейцы, и мы должны иметь право выбирать власть!

Мы этого права, к сожалению, лишились в 1996 году. Надеюсь на вашу солидарность с Белоруссией», – призывал Сивчик.