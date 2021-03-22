Киев отправил в Донбасс праворадикалов для диверсий и вербовки агентов – НМ ЛНР

22.03.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

В зону так называемого «ООС» прибыли представители нацистских организаций с целью проведения провокаций и вербовки информаторов из числа местных жителей.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечается прибытие в зону ООС членов праворадикальной организации. Так, по сообщениям местных жителей 21 марта в зоне ответственности 80 бригады замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции.

В районе населённого пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост, с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения», – сказал Осадчий.

При этом он предупредил, что со стороны украинских боевиков были отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов.

«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта, с целью дестабилизации обстановки», – добавил представитель ведомства.