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22.03.2021, Луганск, Сергей Вредников
 
Вооруженные силы, Дзен, Донбасс, нацизм, Общество, Политика, Политические диверсии, Провокации, Россия, Скандал, Сюжет дня, Украина
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Киев отправил в Донбасс праворадикалов для диверсий и вербовки агентов – НМ ЛНР

Новости Украины

В зону так называемого «ООС» прибыли представители нацистских организаций с целью проведения провокаций и вербовки информаторов из числа местных жителей.

Об этом в ходе брифинга заявил представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Отмечается прибытие в зону ООС членов праворадикальной организации.  Так, по сообщениям местных жителей 21 марта в зоне ответственности 80 бригады замечены две группы боевиков националистической организации «Правый сектор» (запрещена в РФ), имеющих боевой опыт участия в так называемой антитеррористической операции.

В районе населённого пункта Станица Луганская националистами развернут мобильный блокпост, с целью досмотра личного автотранспорта и документов местного населения», – сказал Осадчий.

При этом он предупредил, что со стороны украинских боевиков были отмечены попытки вербовки потенциальных информаторов.

«Работа второй группы нацелена на проведение провокаций на отдельных участках фронта, с целью дестабилизации обстановки», – добавил представитель ведомства.


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