Киев отпустит русских пленных только в обмен на предновогоднюю перемогу с Сенцовым и ВМСУ-шниками

05.12.2018, Минск, Владимир Гладков

Украинская делегация в Минске на переговорах по судьбе Донбасса в очередной раз отказалась от обмена пленными по схеме «всех на всех», вместо этого предложив в ближайшее время провести обмен сдавшихся в плен моряков ВМСУ и осужденного за терроризм Олега Сенцова на русских политических заключенных, томящихся в тюрьмах Украины.

Об этом сообщили в пресс-службе уполномоченного по правам человека в ДНР Дарьи Морозовой, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«4 декабря на заседании гуманитарной подгруппы в Минске Донецкая Народная Республика сделала официальное предложение украинской стороне осуществить обмен удерживаемыми лицами в формате «всех установленных на всех установленных» 27 декабря 2018 года», – сообщила омбудсмен.

Вице-спикер Верховной Рады Ирина Геращенко озвучила другую схему обмена, которую предлагает Киев.

«Мы передали конкретные списки и предложения в формате 23/23 и 66/19 с предложением провести освобождения наших военных и гражданских с отдельными районами Донецкой и Луганской областей к новогодним и рождественским праздникам. Мы готовы повторить прошлогодний успех и провести очередной этап освобождения 27 декабря. К сожалению, РФ и их марионетки отказались от очередной инициативы Украины и сорвали и это предложение освобождения украинцев», – написала Геращенко на своей странице в «Facebook».

По данным донецкого журналиста Сергея Макаренко, согласно новым требованиям Киева, обмен состоится только при условии добавления в список Олега Сенцова, арестованного по обвинению в подготовке теракта, а также моряков ВМСУ.

Руководитель рабочей группы по обмену военнопленных ЛНР Ольга Кобцева пояснила, что на переговорах в Минске должен обсуждаться Донбасс, а заключенные, находящиеся в России, не имеют к республикам никакого отношения.

«Вопрос обмена лицами, задержанными на территориях России и Украины, – это вопрос взаимодействия между Москвой и Киевом», – пояснила представитель ЛНР.

Напомним, что граждане России, заключенные в тюрьмах Украины как участники Русской весны, должны были оказаться на свободе еще в конце 2017 года. Тогда их привезли для обмена на границу, однако в последний момент Киев без объяснения причин сорвал сделку – а политзаключенных, ожидавших освобождения, вернули за решетку.