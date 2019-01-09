Киев отрапортовал о снижении потока в Крым: Врёт и запугивает

09.01.2019, Симферополь, Галина Шершнева

Число граждан, которые пересекли границу Крыма с Украиной во время новогодних и рождественских праздников, сократилось в сравнении данными за аналогичный прошлогодний период.

Об этом Государственная погранслужбы Украины сообщает на своем официальном сайте, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В этом году на протяжении рождественских праздников (с 5 по 7 января) в обоих направлениях через админграницу проследовало на 29% граждан меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом количество граждан, которые направлялись в сторону полуострова, снизилось на 34%», – говорится в сообщении.

В период с 30 декабря прошлого года по 1 января границу пересекли на 25% граждан меньше, чем в аналогичный период прошлого года.

Экс-депутат Верховной Рады от Херсонской области Алексей Журавко полагает, что погранслужба намеренно занижает количество украинцев, поехавших в Крым.

«Думаю, что ездило все-таки больше. А эта тенденция связана с нагнетанием истерии через СМИ о том, что Россия вот-вот нападет. Во-вторых, это военное положение, в зону которого вошел Херсон. Третье, здесь распускают слухи о том, что украинцы могут быть арестованы на территории Крыма. Но многие мои знакомые спокойно ездили на полуостров и возвращались», – сказал Журавко.

Напомним, что минувшим летом в Крыму отдохнуло порядка миллиона украинцев.