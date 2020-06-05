05.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Политика, Россия, Украина
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Киев панически боится признания конфликта в Донбассе гражданской войной


Украина не будет вести прямые переговоры с ДНР и ЛНР, потому что это будет означать признание того, что война на Донбассе – гражданская.

Об этом в эфире телеканала ATR заявил председатель парламентского комитета по правам человека, «деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий» Дмитрий Лубинец, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам политика, после этого также будут сняты санкции с Российской Федерации.

«Постоянно есть попытки: «Вы общайтесь с ними напрямую». Как только мы это сделаем, это будет показатель того, что это гражданский конфликт и одна часть Украины разговаривает с другой частью Украины. Действительно, для всего мира станет якобы понятно, что это и есть гражданский конфликт: «Санкции снимаем потому что Россия оказалась права – это Украина сама виновата».

Поэтому ни в коем случае нельзя идти на поводу, первое – садиться напрямую, разговаривать с ОРДЛО о чем-то, напрямую заявлять, что от них что-то зависит. Мы понимаем, что все зависит только от одного человека – от Путина, именно он должен сидеть напротив президента Зеленского и именно он может принимать решения – эта война остановится или не остановится», – заявил Лубинец.

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