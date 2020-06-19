Киев паникует: Гражданская война в США погубит Украину

19.06.2020, Киев, Максим Карпенко

США уже погрузились в гражданскую войну, из которой они могут выйти более сильными, но Украине не поздоровится.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский блогер-пропагандист, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Арестовича, Россия воспользуется тем, что США погружены во внутренние проблемы, и может провести наступление.

«Если гражданская война в Америке будет, а я склонен считать, что она де-факто идет, ну больше ста полицейских убито и так далее, там столкнется три Америки, а не две. Будет Америка Маска воевать с Америкой Байдена и против Америки Трампа. Все трое против друг друга. Чем оно закончится непонятно.

Я оптимист в смысле Америки, я склонен считать, что Америка из каждой гражданской войны выходит только более сильной, еще более новым обществом… Но пока она выйдет более сильной, то во всем мире может много чего произойти. Нам не поздоровится точно – мы сразу вляпаемся в конфликт с Россией, они сразу пойдут вперед. А чем мы будем отбиваться, когда Америка будет занята – это большущий вопрос», – заявил Арестович.