19.06.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Война, Политика, Россия, США, Украина
Просмотров:

Киев паникует: Гражданская война в США погубит Украину


США уже погрузились в гражданскую войну, из которой они могут выйти более сильными, но Украине не поздоровится.

Об этом в эфире интернет-канала UkrLife заявил украинский блогер-пропагандист, называющий себя военным экспертом, Алексей Арестович, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По мнению Арестовича, Россия воспользуется тем, что США погружены во внутренние проблемы, и может провести наступление.

«Если гражданская война в Америке будет, а я склонен считать, что она де-факто идет, ну больше ста полицейских убито и так далее, там столкнется три Америки, а не две. Будет Америка Маска воевать с Америкой Байдена и против Америки Трампа. Все трое против друг друга. Чем оно закончится непонятно.

Я оптимист в смысле Америки, я склонен считать, что Америка из каждой гражданской войны выходит только более сильной, еще более новым обществом… Но пока она выйдет более сильной, то во всем мире может много чего произойти. Нам не поздоровится точно – мы сразу вляпаемся в конфликт с Россией, они сразу пойдут вперед. А чем мы будем отбиваться, когда Америка будет занята – это большущий вопрос», – заявил Арестович.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки:





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июнь 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    2930  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть