//exit;
10.01.2019, Луганск, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
Просмотров:

Киев перебрасывает к линии фронта на Донбассе иностранные станции радиоразведки

Командование ВСУ перебросило в зону проведения «ООС» две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства.

Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

В частности он отметил, что украинское командование продолжает использовать перемирие для наращивания сил и средств в зоне проведения военной операции.

«По нашим данным, в район Берестовое в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины, прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки», – сообщил Андрей Марочко.

Он также добавил, что по данным Народной милиции ЛНР, в скором времени в данный район планируется прибытие еще двух подобных станций.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , ,










Загрузка...
За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]

Похожие новости

Все новости за сегодня
  • Январь 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     123456
    78910111213
    14151617181920
    21222324252627
    28293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть