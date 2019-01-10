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Киев перебрасывает к линии фронта на Донбассе иностранные станции радиоразведки
Командование ВСУ перебросило в зону проведения «ООС» две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» и станцию радиоэлектронной разведки иностранного производства.
Об этом сегодня на брифинге сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР подполковник Андрей Марочко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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В частности он отметил, что украинское командование продолжает использовать перемирие для наращивания сил и средств в зоне проведения военной операции.
«По нашим данным, в район Берестовое в зону ответственности 54-й бригады Вооруженных сил Украины, прибыли две батареи противотанковых пушек МТ-12 «Рапира». Кроме того, в районе населенного пункта Казачий Станично-Луганского района отмечена работа станции радиоэлектронной разведки иностранного производства 19-го отдельного полка радио- и радиотехнической разведки», – сообщил Андрей Марочко.
Он также добавил, что по данным Народной милиции ЛНР, в скором времени в данный район планируется прибытие еще двух подобных станций.
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