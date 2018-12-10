Киев перебрасывает в Донбасс противотанковые комплексы и отряды «правосеков»

10.12.2018, Донецк, Александр Гусар

Командование ВСУ перебросило в зону боевых действий на Донбассе противотанковые ракетные комплексы. Также разведке ДНР стало известно о подготовке к переброске в Донбасс националистов из ДУК «Правый сектор».

Такую информацию озвучил сегодня официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В частности он сообщил, что разведка ДНР, продолжает фиксировать усиление группировки войск противника на всех направлениях.

«Со вчерашнего дня в соединения противника на переднем крае дополнительно передано из 2672-й центральной базы РАВ в Артемовске 94 комплекта противотанковых ракетных комплексов «Стугна-П» и «Корсар»», – сообщил Даниил Безсонов.

Кроме этого, он отметил, что руководством ДУК «Правый сектор» (Приказ № 146/18 от 03 декабря 2018 г.) объявлена мобилизация в 24-х резервных сотнях (батальонах), расположенных в каждой области Украины, после проведения подготовительных сборов, в течение недели нацисты в составе подразделений «Правого сектора» прибудут в зону «ООС».

«Мы не исключаем, что фашисты будут привлечены к проведению зачисток на оккупированной территории, а также созданию «заградотрядов» за спиной наступающих украинских подразделений. Отдельные подразделения националистов уже находятся в зоне ответственности 22-го и 2-го батальонов 92-й бригады в районе Авдеевки», – добавил представитель оборонного ведомства ДНР.