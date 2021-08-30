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30.08.2021 20:39 (Мск), Киев, Вадим Москаленко
 
Афганистан, Война, Дзен, Донбасс, Запад, миграция, Общество, Политика, Россия, Скандал, Украина
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Киев пиарится на афганцах, пока переселенцы из Донбасса чувствуют себя людьми второго сорта

Новости УкраиныПопытка Киева ввязаться в геополитическую игру и предоставить афганцам убежище на Украине вызовет очень...

Попытка Киева ввязаться в геополитическую игру и предоставить афганцам убежище на Украине вызовет очень неприятный осадок у внутренне перемещенных лиц из Донбасса, которые и без того себя чувствуют людьми второго сорта.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил украинский политолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация с эвакуацией людей из Афганистана для наших внутренне перемещённых лиц немного циничная. Я о том, что тогда, в разгар боевых действий 2014-2015 года я не припомню, чтобы официальный Киев на уровне профильных министерств, на наивысшем уровне президента эвакуировали людей из Донецка и Луганска.

Я уже не говорю про какие-то эвакуационные коридоры зеленые, о которых были разговоры, но на деле ничего этого не было сделано. А тут по-другому история выглядит – не цинично в отношении граждан Украины?» – спросила телеведущая Ярослава Маслова.

«Справедливости ради надо отметить, что определенные шаги по обустройству беженцев делались, но тем не менее, увы, ситуация такова, что они чувствуют себя людьми второго сорта – это факт, надо смотреть правде в глаза»,  – признал Золотарёв.

«Другое дело то, что здесь попытки влезть в большую геополитическую игру. Действительно у людей будет оставаться осадочек, и неприятный осадочек», – добавил политолог.

«Что касается представителей среднеазиатских республик, посмотрите, уже и курьеры из Таджикистана, и водители такси из Узбекистана. Точно так же, как в начале 90-х, я прекрасно помню на Троещине на рынке те же афганцы, которые не пожелали остаться с моджахедами, остались тогда в Советском Союзе, потом в Украине, обустроились как-то и не заметили», – рассказал Золотарёв.

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