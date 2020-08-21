Киев планировал атаковать ЛДНР в случае вмешательства РФ в белорусский кризис
Во время возобновившихся переговоров Москвы и Минска в ходе президентских выборов в Белоруссии Киев приводил ВСУ в повышенную боеготовность, чтобы атаковать республики Донбасса, если Россия придёт на помощь президенту Александру Лукашенко.
Об этом на пресс-конференции заявил российский военкор Семён Пегов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Что касается российского вмешательства, если оно и должно быть, то должно быть крайне деликатным, потому что я как военный корреспондент могу сказать, что в тот момент, когда начались события в Белоруссии, и Лукашенко обратился к Путину за помощью, по команде американских кураторов ВСУ были приведены в повышенную боевую готовность на Донбассе.
К линии соприкосновения очень активно подвозили танки, прочую тяжелую бронетехнику. Малейший наш не очень верный шаг в отношении Белоруссии мог бы откликнуться для мирного населения Донбасса большой трагедией», – заявил Пегов.
«Мы знаем, что ВСУ не разбирают по кому стрелять – по ополченцам или по гражданским. А гражданские, зачастую, к большому сожалению, являются для них наиболее приоритетной целью», – добавил военкор.
Спасибо!
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