Киев планировал давить Русскую весну с Джанкоя, Симферополя и Керчи

05.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Украинские военные в феврале 2014 года готовились к броску на Джанкой, Симферополь и Керчь, чтобы задушить пророссийское восстание в Крыму, однако в последний момент новые власти страны дали команду «отбой».

Об этом в эфире YouTube канала «KRYM» заявил первый замком Сил специальных операций ВСУ Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вопрос сдачи Крыма не нужно рассматривать сугубо в военном или политическом ключе. Потому что в определённые моменты люди так и не получили тот приказ. Они начали действовать. Потом – отбой.

28 или 27 февраля снова были приведены все Вооружённые силы в высшую ступень боеготовности, и моряки Военно-морских сил Украины начали действовать, соответствуя плану, и выводить свои корабли в море.

И, если бы они их вывели, блокировка кораблей, которую делали потом россияне непосредственно в бухте, была бы невозможна. Потому что поймать и блокировать корабли в море практически невозможно – сил и средств не хватит. Но вечером был приказ: «Отбой». Это было около 18 часов.

В тот же момент определённые наши подразделения и части уже были готовы к осуществлению марша в Крым с определёнными чёткими указаниями по времени: когда зайти в Джанкой, Симферополь, в Керчь – это всё было чётко. Люди знали свои маршруты. Они понимали, как это выполнить.

Люди там уже работали непосредственно, наши разведчики из каждой из этих частей. Обработали и были готовы встретить и обеспечить расположение. Кроме того, была поддержка от определённой прослойки местного населения, которые могли нам помочь это осуществить. Не было политической воли.

И потом, вот это бездействие очень быстро посеяло неуверенность в душах военных. Военный должен чётко выполнять приказ. Приказ никто не отдал», – рассказал Кривонос.

«То, что получилось в Крыму – это предательство. Предательство, которое готовилось не один, не два и не три года.

Если бы мы показали свою силу и способность к резким, активным действиям, то с Донбассом этого бы не было», – резюмировал украинский спецназовец.