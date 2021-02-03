Киев планирует вбухать миллионы в СМИ, вещающие на Крым и Донбасс

03.02.2021, Киев, Вадим Москаленко

Новости Украины

Министерство реинтеграции временно оккупированных территорий Украины предпримет меры для увеличения государственной поддержки СМИ, осуществляющих вещание на территории Крыма и Донбасса.

Об этом на брифинге в Верховной раде заявила депутат от «Слуги народа» Мария Мезенцева, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В 2021 году поддержку за счет средств государственного бюджета получат телерадиокомпании, которые вещают на временно оккупированные Россией районы Донецкой и Луганской областей, а также на временно оккупированную территорию АР Крыма и города Севастополь. На эту программу предусмотрено почти 50 миллионов гривен. Минреинтеграции будет принимать меры для увеличения объемов поддержки.

С целью повышения эффективности использования ресурсов, увеличения количества вещателей и обеспечения их стабильной работы происходит совершенствование механизма финансирования, которое будет предоставляться по абсолютно прозрачной процедуре», – говорится в сообщении Мезенцевой.

В пресс-службе партии подчеркнули, что документы о введении прозрачных процедур финансирования соответствующих СМИ после согласования центральными органами исполнительной власти станут основанием для реализации программы.

Заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко подчеркнул, что на государственную поддержку претендуют 14 СМИ, среди которых и меджлисовский «ATR».

«Мы предлагаем распределить ресурсы на несколько лотов, в частности, вещание на крымскотатарском языке на Крым, вещание на украинском языке на Крым, вещание на временно оккупированные районы Донецкой и Луганской областей. По состоянию на сегодня в министерство поступили обращения о помощи от 14 вещателей, все они нуждаются в поддержке.

На программу вещания на временно оккупированные территории мы получили в 2,5 раза меньше ресурсов, чем предлагалось на рассмотрение Верховной Рады на основе предложений вещателей и оценки реальных потребностей. И эти средства не предназначены конкретному вещателю.

Мы понимаем важность поддержки, в частности, канала «ATR», традиционной аудиторией которого являются представители крымскотатарского народа. Так же нуждаются в поддержке другие каналы, которые были вынуждены выехать из временно оккупированного Крыма и ОРДЛО», – заключил Яременко.