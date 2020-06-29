Киев планирует выдать кадры руин 2014 года за «свежие» разрушения «со стороны ЛДНР»

29.06.2020, Донецк, Сергей Вредников

Украинское командование готовит «примитивный план» для обвинения донецкой стороны на минских переговорах в обстрелах и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Народной милиции ДНР Олег Никитин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В преддверии переговоров в рамках Контактной группы, запланированных на 8 июля, под руководством заместителя командующего ООС по вопросам выполнения положений Минских договоренностей, верификации и деятельности СЦКК генерал-майора Бондаря, организована деятельность рабочей группы для видеофиксации разрушений в населённом пункте Шумы, Новгородское и Новосёловка», – заявил Никитин.

При этом, по его словам, поставлена задача проводить съёмку разрушений 2014 и 2015 годов, с целью выдать их за повреждения текущего года.

«Также им спланирована работа с местными жителями указанных населенных пунктов, которые будут привлекаться для обвинения Народной милиции ДНР в обстрелах и повреждениях гражданской инфраструктуры.

Украинская сторона попытается представить сфабрикованные материалы как доказательства «несоблюдения республикой режима прекращения огня», – рассказал представитель ведомства.

«При этом мы акцентируем внимание, что наблюдателями СММ ОБСЕ обстрелов со стороны НМ ДНР не зафиксировано и нам известен истинный замысел примитивного плана Бондаря», – подчеркнул Олег Никитин.