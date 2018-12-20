20.12.2018, Донецк, Александр Гусар
 
Война, Вооруженные силы, Донбасс, Украина
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Киев планирует забросить ВСУ в Донбасс под видом «голубых касок»

Украинские военнослужащие будут проходить спецподготовку в Чехии и перебрасываться в Донбасс под видом миротворцев ООН.

Об этом сегодня во время брифинга рассказал официальный представитель оперативного командования ДНР Даниил Безсонов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он сообщил, что в настоящее время руководством Украины и его западными кураторами продолжает обсуждаться вопрос ввода в зону конфликта в Донбассе военнослужащих НАТО под видом миротворческого контингента.

«Иностранцы понимают весь риск для своих военнослужащих из-за несогласованных действий с мировым сообществом и республиками, поэтому предлагают использовать «пушечное мясо» из украинских военных, переодетых в миротворцев. Для этого посольством Великобритании, по согласованию с командованием ВФУ, производится отбор кандидатов среди сержантского и младшего офицерского состава, для участия в многонациональных курсах подготовки к миротворческим операциям, в городе Вишков в Чешской республике», – сообщил Даниил Безсонов.

По его информации, курсы длиться три недели и первые подготовленные украинские «боевики-миротворцы» вернутся в строй уже в начале января.

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