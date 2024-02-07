Кто вообще дал право украинским элитам продавать и землю, и активы, и все остальное? Это всё принадлежит Российской Федерации, чему есть документальные подтверждения.

Соответственно, все заключенные украинскими самостийниками сделки – юридически ничтожны. Именно так России следует расценивать приобретение активов западными транснациональными корпорациями на территории Украины. Об этом в авторской колонке рассуждает Алексей Муратов, один из лидеров движения «Донецкая республика» и партии «Единая Россия» в ДНР.

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Фактическим владельцем Украины сегодня точно можно назвать США. Вернее, ту кучку банкиров вроде Ротшильдов и Рокфеллеров, вместе с остальными владельцами транснациональных гигантов в лице BlackRock, Vanguard и StateStreet, которые сегодня полностью скупили Украину вместе с её жителями и даже заперли их во внутренних границах, чтобы показать всем, что человеческие жизни до сих пор являются таким же товаром, как и во времена общемирового рабства.

Возможно, многим это может показаться неким концом украинского вопроса, поскольку в современном мире устоялся закон частной собственности, и владелец Украины давно обозначен. Однако сегодня – время взаимных перепалок, обмана и наглого грабежа. Западный мирок шатает свои же устои, подставляет союзников под удар, нарушает собственное слово и у всех на глазах крадёт иностранные резервы, показывая, что прежняя жизнь прошла, и в новом мире обману самое место.

Но есть один исторический пример и доказательство того, что Украина принадлежит России. Не только вследствие военных действий, но и в результате купли-продажи, что западный мирок всегда ценил куда выше, чем мы.

Итак, в 1654 году Малая Русь решила воссоединиться с Русским царством и отойти от Речи Посполитой, которая сегодня является Польшей. Началась длинная война, которая в 1667 году закончилась поражением шляхты и всё Левобережье «навеки» отошло Москве. Однако Киев отошёл временно. Но через год был подписан «вечный мир», в котором речь шла о «Матери городов русских» и чёрным по белому значилась: «покупка Россией у Речи Посполитой Киева за 146 тыс. руб. по братской дружбе и любви».

Немалая сумма по тем временам. Особенно если учесть, что это около 10% годового бюджета Русского царства, что сегодня можно было бы сравнить с почти тремя триллионами рублей, поскольку по расходам годовой бюджет РФ в прошлом году составил 29 триллионов.

Изначально поляки вообще требовали 800 тысяч, но в Москве знали, что дела у Речи Посполитой шли не очень, и через несколько месяцев сошлись на 150 тысячах, хоть польские послы и грозили, что отказываются от дальнейших переговоров. Однако всем было понятно, что в будущем шляхта не удержит Киев и в конце концов потеряет контроль. А между тем, время было на стороне Москвы.

Сегодня довольно похожая ситуация. Пусть Россия и контролирует меньшую часть Украины, но вспомните карту занимаемых территорий 2022 года, когда армия РФ ещё не покинула Киевскую область. Сейчас всем понятно, что американский контроль на Украине очень зыбок. Время играет против режима и с каждым днём ослабляет нашего противника. Поэтому вполне логично, что всё может пойти по прежнему сценарию. Впрочем, возможно Россия уже заплатила свою цену на переговорах и некоторых уступках. А если вспомнить про те 300 миллиардов «замороженных» долларов, которыми спекулирует Запад, то, возможно, цена названа. Идёт торг.

Впрочем, если Россия уже давно купила Киев, после чего на европейских картах начало появлятся слово «Okraina», которым сегодня и жонглирует Запад, тогда почему в таком случае кто-то по ту сторону баррикад решил, что Украина принадлежит им? С таким же успехом мы можем пересмотреть вопрос Аляски, которая была продана США в 1867 году.