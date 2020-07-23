Киев по приказу Вашингтона принял участие в проекте, опасном для всего человечества

23.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Депутаты Верховной рады направили главе СБУ Ивану Баканову обращение с требованием возбудить дело по факту размещения на Украине биолатбораторий США, которые занимались шпионажем и диверсиями, повлекшими человеческие жертвы вследствие заражения украинцев экзотическими для нашего региона болезнями.

Соответствующий документ опубликовал на своей странице в Facebook бывший замгенпрокурора Украины, депутат Верховной рады от «ОПЗЖ» Ренат Кузьмин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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В тексте обращения сообщается, что в 2005 году между Минздравом Украины и Минобороны США было заключено соглашение о размещении на украинской территории американских биолабораторий. При этом Киеву было запрещено раскрывать какую-либо информацию об этих объектах, в то время как Вашингтон получил доступ ко всем украинским гостайнам касательно Санитарно-эпидемиологической службы Украины.

Со стороны США американские бактериологические лаборатории на Украине курировали сенаторы Р. Лугар, которого в 2016 году Порошенко наградил украинским «Орденом Свободы», и Б. Обама, впоследствии ставший президентом США.

Со стороны Украины – высшие должностные лица государства и чиновники Министерства охраны здоровья, включая и. о. министра – гражданку США У. Супрун. По имеющимся сведениям, именно Супрун «ликвидировала» на Украине Санитарно-эпидемиологическую службу и способствовала американским военным в создании своих биолабораторий на базе ликвидированных украинских.

Несмотря на то, что официальной целью соглашения было противостояние абстрактной биологической угрозе, ряд журналистских расследований показал, что биолаборатории США использовались для разработки, создания и испытания опасных штаммов.

«Такие выводы СМИ целиком подтверждаются содержанием многочисленных нормативных актов Минздрава Украины, которые иллюстрируют процессы постепенного уничтожения на Украине Санитарно-эпидемиологической службы, и создания на её базе под контролем и за средства США сети пунктов для сбора необходимой США информации, её обработке и передаче за пределы страны», – говорится в документе.

Более того, в тексте обращения сообщается, что военные медики США изучали использование в конкретных регионах Украины особо опасных инфекционных заболеваний. В подтверждение этого говорят многочисленные вспышки смертельно опасных и нехарактерных для Украины заболеваний, которые привели к многочисленным смертям.

Так, в 2009 году в Тернополе жертвами геморрагической пневмонии стали 450 украинцев. В 2011 году от холеры пострадали 33 украинца, в 2014 году – уже 800, а в 2015 – только в одном Николаеве ещё 100.

В январе 2016 года в Харькове от нетипичного гриппа, схожего с коронавирусом, умерло 20 украинских военнослужащих, а более 200 человек было госпитализировано. Через два месяца от свиного гриппа в Украине погибло 364 человека.

В 2017 году в Запорожье, Николаеве, Одессе и Харькове были зафиксированы случаи массового распространения «гепатита А». И это лишь некоторые из ставших нам известными фактов, скрытых от широкой общественности украинскими властями.

«Глава СБУ и Президент просто обязаны разобраться в этих вопросах – даже не национальной безопасности Украины. Это без преувеличения – вопросы выживания всего человечества, на которые мы хотим получить внятные ответы от действующей украинской власти.

Пора Президенту уже определиться с кем он: с государственными преступниками и иностранными аферистами или с многострадальным украинским народом», – написал Кузьмин в соцсети.