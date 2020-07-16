16.07.2020, Москва, Елена Острякова
 
Молдова, Политика, Приднестровье
Просмотров:

Киев побоится пересечь красную линию в отношении Приднестровья


Украина не будет вмешиваться в ситуацию в Приднестровье в случае обострения там конфликта с Молдовой.

Об этом «Независимой газете» заявил руководитель киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас, когда Москва ужесточает риторику в отношении Украины, Киев не позволит себе перейти красную линию, а то, что происходит с Приднестровьем, – это именно красная линия. Есть масса возможностей резко ухудшить ситуацию, но тогда будут серьезные последствия», – сказал Погребинский.

На этой неделе молдавские комбатанты (участники войны с Приднестровьем 1991 года) на пресс-конференции в Кишиневе заявили, что блокируют все дороги в Приднестровье, если Тирасполь не откроет границы с Молдовой. Они обратились и к Украине, призвав Киев перекрыть Приднестровье со своей стороны. В итоге назначенная на сегодня блокада не состоялась.

В январе молдавское правительство перенесло с 1 февраля – на 1 августа введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган» в Одесской области, через который проходит 70% приднестровского импорта из России, Белоруссии и Украины. На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.


Метки: ,





За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Июль 2020
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

  • Подпишитесь на нашу рассылку



    • WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com

    Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть