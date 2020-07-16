Киев побоится пересечь красную линию в отношении Приднестровья

16.07.2020, Москва, Елена Острякова

Украина не будет вмешиваться в ситуацию в Приднестровье в случае обострения там конфликта с Молдовой.

Об этом «Независимой газете» заявил руководитель киевского Центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Сейчас, когда Москва ужесточает риторику в отношении Украины, Киев не позволит себе перейти красную линию, а то, что происходит с Приднестровьем, – это именно красная линия. Есть масса возможностей резко ухудшить ситуацию, но тогда будут серьезные последствия», – сказал Погребинский.

На этой неделе молдавские комбатанты (участники войны с Приднестровьем 1991 года) на пресс-конференции в Кишиневе заявили, что блокируют все дороги в Приднестровье, если Тирасполь не откроет границы с Молдовой. Они обратились и к Украине, призвав Киев перекрыть Приднестровье со своей стороны. В итоге назначенная на сегодня блокада не состоялась.

В январе молдавское правительство перенесло с 1 февраля – на 1 августа введение «второй фазы» совместного с Украиной таможенно-пограничного контроля на КПП «Кучурган» в Одесской области, через который проходит 70% приднестровского импорта из России, Белоруссии и Украины. На украинско-приднестровской границе есть 13 КПП, на 6 из которых с 2017 года стоят и молдавские пограничники. Кишинев и Киев планировали установить совместное патрулирование уже на 10 КПП.