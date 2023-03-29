Киев поддержит Тихановскую, если она согласится выплатить Украине репарации

Елена Острякова .  
29.03.2023 21:23
  (Мск) ,  Москва
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Белоруссия, Вооруженные силы, Дзен, Майдан, Общество, Оппозиция, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


«Киевский режим» не готов устраивать госпереворот в Белоруссии, поскольку многие чиновники привыкли вести бизнес с Лукашенко.

Об этом в интервью белорусской службы «Радио Свобода» заявил основатель запрещенной в Белоруссии радикальной организации «Белый легион» Сергей Бульба, передает корреспондент «Политнавигатора».

«Киевский режим» не готов устраивать госпереворот в Белоруссии, поскольку многие чиновники привыкли вести бизнес...

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«Сложный вопрос. Давайте реально смотреть: 28 лет легального, полулегального и нелегального бизнеса с Беларусью – с Лукашенко связанным. Смотря на них, понимаешь, что часть из них и дальше готовы были бы с ним вести бизнес, а не враждовать. Естественно, есть часть очень критично настроенных. Среди добровольцев и офицеров много тех, кто говорит: мы никогда не простим ракеты, которые летели с белорусской территории. Как они найдут компромисс между собой, я не знаю», – сказал Бульба.

Он поделился своими впечатлениями от прошедшей в феврале в Румынии конференции, организованной украинскими «Международным центром сопротивления российской агрессии», на которую были приглашены представители беглой белорусской оппозиции.

«На этой конференции в Румынии не навязчиво, но настойчиво закидывалась мысль о том, что мы бы поддержали того политика белорусского, который бы понимал, что Беларусь должна выплачивать репарации Украине. В этом весь секрет. Это проходило ненароком, но столько раз повторялось», – рассказал Бульба.

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