Киев подтвердил, что не намерен выполнять взятые на себя обязательства по Донбассу

11.10.2019, Киев, Максим Карпенко

Украина не планирует выполнять «Минские соглашения» в части предоставления республикам Донбасса особого статуса.

Об этом в эфире ток-шоу «Право на власть» заявил глава парламентского комитета по международным делам Богдан Яременко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

По словам парламентария, западные партнеры Украины допускают такие разночтения договоренностей, утвержденных Совбезом ООН.

«Да, сегодня мы ведем переговоры с более сильным в военном плане, чем мы, противником. Он может навязывать свое видение, которое, к сожалению, уже зафиксировано на бумаге и в 14-м, и в 15-м году. И даже те, кто помогает нам сдерживать российскую агрессию, страны Запада, много в чем считают, что этот план должен выполняться.

Скажем, они соглашались и с президентом Порошенко о возможности разночтений, и сейчас соглашаются с президентом Зеленским в том, что и вопрос федерализации не должен стоять в рамках мирного урегулирования, что это вопрос децентрализации по украинским законам. И что не будет никаких изменений Конституции, никаких особенностей местного самоуправления или статуса Донбасса», – заявил Яременко.