Киев подтвердил звание «самого упоротого» на Украине

26.10.2020, Киев, Михаил Рябов

Киев, уже давно прозванный социологами «русскоязычным Львовом» за пробандеровские взгляды избирателей, подтвердил свое реноме на состоявшихся местных выборах. По данным экзит-полов, подавляющее большинство голосов в столичном городском совете получают антироссийские силы (хотя самые радикальные вроде «Нацкорпуса» и «Свободы» не преодолевают 5% барьер).

По данным экзит-пола Савика ШустераИз условно «не бандеровских» партийных проектов в Киевсовет проходят только «Оппоплатформа За жизнь» и блок экс-мэра Киева Александра Омельченко, который позиционирует себя как «успешного хозяйственника».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Киев подтвердил репутацию самого упоротого города нации: партии «Удар» и «ПЕС» в лице Марины Порошенко могут получить большинство голосов в Киевсовете», – комментирует киевский обозреватель Александр Зубченко.

Впрочем, сохраняется интрига по поводу того, сможет ли Виталий Кличко переизбраться на должность мэра. Пока что он не набирает более 50% голосов для победы в первом туре. А второе место прочат представителю «Оппоплатформы» Александру Попову, который возглавлял Киев во времена Виктора Януковича.

«Если всё-таки Попов выйдет во второй тур, то появится возможность голосовать за добро, а не за меньшее зло», – считает политолог Александр Семченко.

Партия Порошенко, поддерживающая Кличко, уже объявила Попова элементом «кремлёвского реванша», поэтому, если второй тур в Киеве состоится, выборы приобретут геополитический характер.

«Подумайте только с какими заголовками сегодня выйдут российские СМИ. Но Киев мы так просто не сдадим», – уже пообещал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко из партии Порошенко.

На самом деле, Попова вряд ли можно считать «ставленником Кремля». Согласно одной из версий, он был среди интриганов в окружении Януковича, что специально провоцировавших разжигание Евромайдана для ослабления президента.

Якобы, занимая должность мэра, Попов отдал приказ по установке новогодней ёлки на Майдане в конце 2013 года и разгону остававшихся там немногочисленных митингующих, что обернулось столкновениями, известными как «избиение онижедетей».

Но в пользу Попова среди киевлян может сыграть то, что во времена Януковича в столице активно строились мосты, дорожные развязки, станции метро – все это прекратилось после победы Евромайдана и экономического спада.

Именно на этом, всего скорее, будет играть штаб Попова, всячески открещиваясь от не популярного в нынешнем Киеве пророссийского имиджа, который экс-«регионалу» навязывают оппоненты.