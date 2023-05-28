Киев подвергся рекордному налёту «Гераней», утверждают на Украине

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Атака российских беспилотников на Киев минувшей ночью была самой массовой, утверждает близкий к украинским спецслужбам публицист Александр Коваленко.

«Провели рекордный, самый массовый за всё время полномасштабной войны налёт дронами камикадзе Shahed-136 в количестве 54 единиц. За май это уже третий рекорд по применению россиянами иранских дронов… Очевидно, что поставки в Россию Shahed-136 выведены на потоковый уровень. Если ранее это были партии, то сейчас поток… Хочу обратить внимание на практически ежедневное применение Shahed-136 по территории Украины. Пауза между налётами всего раз составила 3 дня, а так – не превышает суток. Кроме того, после массового налёта всегда следует налёт ограниченной «стаи»… Это может быть обусловлено либо логистическими процессами, либо стандартной доразведкой после нанесения ударов», – пишет Коваленко.

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Областная Киевская администрация утверждает, что минувшей ночью «россияне использовали нетрадиционные маршруты, чтобы обойти ПВО на юге Украины и долететь до Киева».

В условиях жесточайшей цензуры украинские власти традиционно сообщают об успехе ПВО (заявляется об уничтожении 40 БПЛА – следовательно, даже по украинским данным, около 10 дронов долетели до целей).

Военкор Владимир Разин считает, что налёт БПЛА на Киев в целом достиг своих целей.

«Ночная атака Гераней на Киев существенно разрядила ПВО врага… Было несколько волн запусков наших БПЛА. Всего было запущено около 50 единиц. Около 30 было потеряно, порядка 20 достигли целей», – утверждает он.

В Киеве позволяют публиковать данные лишь о поражении гражданских объектов (можно предположить, что по традиции – это результаты «кривой» работы той самой ПВО) – жилого дома, торгового центра и т.п. Погиб 41-летний мужчина и ещё двое ранены.

Кстати, вот и свидетельство «кривой» работы украинской ПВО минувшей ночью – падение на город запущенной из Киева ракеты.

Андрей Сапунов, автор блога о путешествиях, рассказывает, как теперь выглядят ночи в Киеве.

«Чуть ли не всю ночь – грохот, свист ракет ПВО, дребезжанье, потом начинают «вопить» включающиеся сигнализации машин, потом снова грохот от взрыва. Некоторые разрывы были, кажется, совсем недалеко от дома… Ночь выглядит так. Сначала просыпаешься, когда пронзительно воет сирена. Зимой этот звук был куда тише – из-за отключений электричества не все сирены работали. А сейчас воет со всех сторон. Дернулся, услышал, дальше спишь. Потом звук взрывов. Проснулся, посмотрел на небо, ничего ли не видно, снова лег. Только заснул – и снова звуки, резкий свист ракет, которыми пытаются дроны сбить. Периодически также слышна стрельба – видимо, из пулемета. Это тоже зенитчики по объектам в небе ведут огонь. Снова попробовал спать, но вскоре – снова громко. Это называется рваный сон», – рассказывает Сапунов.