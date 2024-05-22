Киев подводят к разделу страны и созданию другой Украины

Анатолий Лапин.  
22.05.2024 10:59
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Россия, Украина


Украину подводят к разделу по «корейскому сценарию», и готовят население к тому, чтобы оно восприняло любой мирный вариант, лишь бы конфликт остановился, а мужчин перестали забирать с улиц.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший в США киевский миллионер Геннадий Балашов, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украину подводят к разделу по «корейскому сценарию», и готовят население к тому, чтобы оно...

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«Харьков рассматривается как создание того, что мы говорили, второй Украины. Нужна вторая Украина, чтобы Украина воевала с Украиной. По сути, нас Америка и загоняет в эту ситуацию, разрешая нам бить ATACMS только по своей территории. По Крыму, Донбассу, Харьковской области, пожалуйста, стреляйте. То есть надо остановить войну, желательно для Москвы, чтобы туда входил и Харьков, и объявить это Харьковской народной республикой. Так и было в 19-м году. И эта ХНР в принципе, может претендовать на роль другой Украины. Будет Западная Украина, где глава в Киеве находится, и Харьковская Украина.

И они между собой – корейский вариант: Северная Корея и Южная Корея – две Кореи. Две Украины – отлично. Я так вижу, что возможно, какая-то тайная договоренность, но я ее еще в прошлом году увидел. Они, возможно, уже знали, чем закончится война – теперь важно, чтобы население этого захотело, а население сейчас доводится до состояния, что они согласятся на все, что угодно, лишь бы прекратили стрелять и забирать мужиков с улиц»

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