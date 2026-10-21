На Украине, несмотря на попытки властей успокоить население, продолжают нарастать проблемы с обеспечением электроэнергией.

Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Попенко, отвечая на вопрос о защите энергообъектов, заметил, что изначально было понятно, что генерацию защитить невозможно. Скептически он отнесся и к утверждениям власти, что сейчас эти объекты защищены лучше, чем прошлой зимой, указав на заявление диктатора Зеленского, признавшего поражение за эти дни 28 подстанций.

Кроме того, эксперт указал, что удары наносятся по объектам, которые «обеспечивают передачу в рамках киевского энергетического кольца».