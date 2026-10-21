Киев погружается во тьму. Мы не можем защититься – Попенко
На Украине, несмотря на попытки властей успокоить население, продолжают нарастать проблемы с обеспечением электроэнергией.
Об этом в эфире канала «Политэксперт» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Попенко, отвечая на вопрос о защите энергообъектов, заметил, что изначально было понятно, что генерацию защитить невозможно. Скептически он отнесся и к утверждениям власти, что сейчас эти объекты защищены лучше, чем прошлой зимой, указав на заявление диктатора Зеленского, признавшего поражение за эти дни 28 подстанций.
Кроме того, эксперт указал, что удары наносятся по объектам, которые «обеспечивают передачу в рамках киевского энергетического кольца».
«Потому это серьёзная большая проблема. К сожалению, как мы видим, мы пока особо не можем защитить, решить эту проблему. И тут ещё есть проблема в том, что у нас же были перерывы в формировании этих всех защитных сооружений. Сначала мы делали, потом наши иностранные партнёры говорят: «Не, не надо делать, всё, мы не будем больше под станции давать, так как у вас там деньги воруют». Оказалось, что деньги воруют, но подстанции не защищены. В этом году сказали: «Будем всё равно делать». Но кто знает, что там сделали, что не сделали. То есть отчётом мы всё равно не видим….
Вопрос в другом, что мы сидим без света уже. В некоторых регионах по 10-12 часов. А в Киевской области света не было некоторых районах и по 25, по 30 часов подряд», – возмущается Попенко.
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