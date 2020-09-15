15.09.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Политика, Транспорт, Украина
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«Киев погрузился в транспортный коллапс» – Червоненко


Из-за недостроенных или постоянно приходящих в негодность мостов, которые приходятся каждый год ремонтировать, в Киеве наступил коллапс.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявил бывший министр транспорта и связи, экс-губернатор Запорожской области Евгений Червоненко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Вы видите, что творится с мостами в Киеве? Объясните мне, почему их постоянно ремонтируют, каждый год? Это логистический, психологический и денежный коллапс.

Я когда-то посчитал, сколько в год из-за недостроенного моста теряют люди в год: 12 тысяч гривен, почти месяц в пробках, и сколько это теряется здоровья из-за выхлопов заводов и двигателей. Сколько это вовремя не доехавших людей в аэропорт к больным родителям, и тому подобное? У нас потеряна честь и логика – вот это трагедия», – сказал Червоненко.

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