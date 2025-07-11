«Киев пока не в руинах, фюрер Зеленский не застрелился, все не так плохо» – офицер ВСУ
Согласно недавнему опросу КМИС, с 2022 года выросло число украинцев (почти до 50 процентов), которые через десять лет видят Украину страной с разрушенной экономикой и огромным оттоком людей.
Эти данные своеобразно прокомментировал офицер ВСУ, медик Геннадий Друзенко, скандально известный приказом своим подчиненным кастрировать российских солдат, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Мы в намного лучшей ситуации. Потеряли всего 20%, Киев атакуют, но это точно не Берлин, который лежит в руинах. Зеленский живой-здоровый, ездит, а не застрелился, как Гитлер в 1945-м, мы ещё далеки до той точки», –сказал Друзенко на канале пропагандистки Банковой Натальи Мосейчук.
«Дело в этой цифре, что теряется надежда. Вы можете воевать, и воевать долго, даже против очень сильного врага. Как воевали вьетнамцы, как воевали талибы, как воевали немцы, кстати, в 1945 году без каких-либо шансов. Но воевали, отстаивали Берлин, пока туда не зашли Жуков с Коневым.
Вопрос в том, что украинцы, потеряв, по сути, немного – 20% на Востоке, ни одного областного центра, не считая потерянные ещё в 2014-м Донецк и Луганск, уже не видят свет в конце тоннеля. Вот это самая страшная вещь», – продолжил аналогию ВСУшник.
Он выразил опасения, что, таким образом, теряется смысл и цель войны.
«Потому что мобилизоваться можно ради какой-то цели. Или через страх. Кстати, это был главный нарратив Гитлера, что придут советские и здесь всё перенасилуют, разрушат, что они частично и сделали. Или через цель – Хо Ши Мин объявил Вьетнаму: американцы хотят 20 лет войны – они их получат», – разглагольствовал Друзенко.
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