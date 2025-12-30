Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Даже если украинцы проголосуют на референдуме за отказ от Донбасса, это решение практически невозможно будет реализовать.

Об этом в эфире вещающего из Риги видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Безусловно, Украина не может отказаться от Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма, Севастополя. Это, в принципе, я вам честно скажу, с конституционной точки зрения нереализуемо. Даже если предположить, что большинство граждан Украины выскажется на референдуме в пользу такого решения, потом мы упрёмся в конституционный тупик, поверьте мне», – сказал пропагандист.

При этом он признает, что по закону референдум можно проводить и выносить на него вопрос территориальной целостности, но окончательное решение остается за Верховной радой, которая должна утвердить соответствующие конституционные изменения на двух отдельных сессиях.