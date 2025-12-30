Киев похоронит принятое на референдуме решение о выходе из Донбасса – Портников
Даже если украинцы проголосуют на референдуме за отказ от Донбасса, это решение практически невозможно будет реализовать.
Об этом в эфире вещающего из Риги видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Безусловно, Украина не может отказаться от Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма, Севастополя. Это, в принципе, я вам честно скажу, с конституционной точки зрения нереализуемо. Даже если предположить, что большинство граждан Украины выскажется на референдуме в пользу такого решения, потом мы упрёмся в конституционный тупик, поверьте мне», – сказал пропагандист.
При этом он признает, что по закону референдум можно проводить и выносить на него вопрос территориальной целостности, но окончательное решение остается за Верховной радой, которая должна утвердить соответствующие конституционные изменения на двух отдельных сессиях.
«Потом должен быть вердикт Конституционного суда. Скорее всего, вердикт Конституционного суда может быть только отрицательным, потому что Конституция Украины напрямую запрещает принимать решения, связанные с территориальной целостностью страны. Может Конституционный суд иначе интерпретировать Конституцию? Это, может, то, чего добивается Путин. Сломать украинское право, добиться от украинцев интерпретации собственной Конституции вопреки её содержанию. Это может быть», – опасается Портников.
