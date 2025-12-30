Киев похоронит принятое на референдуме решение о выходе из Донбасса – Портников

Игорь Шкапа.  
30.12.2025 14:07
  (Мск) , Киев
Просмотров: 429
 
Дзен, Политика, Украина


Даже если украинцы проголосуют на референдуме за отказ от Донбасса, это решение практически невозможно будет реализовать.

Об этом в эфире вещающего из Риги видеоблога «И грянул Грэм» заявил киевский антироссийский пропагандист Виталий Портников, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Даже если украинцы проголосуют на референдуме за отказ от Донбасса, это решение практически невозможно...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Безусловно, Украина не может отказаться от Донецкой, Луганской, Херсонской, Запорожской областей, Крыма, Севастополя. Это, в принципе, я вам честно скажу, с конституционной точки зрения нереализуемо. Даже если предположить, что большинство граждан Украины выскажется на референдуме в пользу такого решения, потом мы упрёмся в конституционный тупик, поверьте мне», – сказал пропагандист.

При этом он признает, что по закону референдум можно проводить и выносить на него вопрос территориальной целостности, но окончательное решение остается за Верховной радой, которая должна утвердить соответствующие конституционные изменения на двух отдельных сессиях.

«Потом должен быть вердикт Конституционного суда. Скорее всего, вердикт Конституционного суда может быть только отрицательным, потому что Конституция Украины напрямую запрещает принимать решения, связанные с территориальной целостностью страны. Может Конституционный суд иначе интерпретировать Конституцию? Это, может, то, чего добивается Путин. Сломать украинское право, добиться от украинцев интерпретации собственной Конституции вопреки её содержанию. Это может быть», – опасается Портников.

Метки: , ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!

  • Декабрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Ноябрь    
    1234567
    891011121314
    15161718192021
    22232425262728
    293031  

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить