Киев получил очередную оплеуху от Крыма и Донбасса

31.03.2019, Киев, Владимир Гладков

Вопреки ожиданиям украинских патриотов, пограничники в день президентских выборов на Украине не зафиксировали всплеск желающих въехать из Крыма или Донбасса, чтобы проголосовать, – таким образом, жители бывших регионов подтвердили, что считают Украину уже чужой страной.

Так, количество граждан, которые пересекают крымский участок границы, не изменилось по сравнению с прошлой неделей, заявил советник главы Госпогранслужбы Украины Олег Слободян, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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А в Донбассе количество пересекающих границу даже уменьшилось по сравнению с прошлой неделей.

«Если говорить о тенденциях пересечения границы или линии разграничения, то существенного увеличения количества лиц, пересекающих границу, административную границу или линию разграничения мы не наблюдаем. А в зоне ООС наоборот, уменьшено количество пассажиропотока в полтора-два раза, чем это было неделю назад», – сказал Слободян.

При этом, по его словам, российские пограничники якобы спрашивают граждан о целях поездки на украинскую территорию.

«Мы получили информацию, что пограничники страны-оккупанта останавливают украинцев, которые едут на материк, спрашивают у них цель поездки (так происходит при каждом выезде граждан РФ за границу, не только на Украину, – ред.). У нас нет информации, вернули ли они кого-то, кто заявил, что он едет голосовать, но с большой долей вероятности можно предположить, что они не дают проголосовать», – попытался найти оправдание Слободян.