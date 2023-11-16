Киев попытается использовать зиму для подготовки к новому наступлению

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Украинская армия попытается на зиму перейти в позиционную войну для того, чтобы накопить силы и подготовиться к новому весеннему наступлению.

Об этом в эфире радио «Косомольская правда» заявил военный аналитик, бывший полковник российского спецназа Анатолий Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ситуация на фронте говорит о том, что украинские войска пытаются укрепиться на достигнутых рубежах, и перевести войну в позиционное русло. Для чего они это делают – я думаю, для того, чтобы пополнить потери в живой силе, пополнить боеприпасы, технику. И как заявляет Зеленский, что по весне опять начать контрнаступление «с решительными целями», – сказал Матвийчук.

Аналитик считает, что в этих условиях российская армия попытается достигнуть каких-то успехов.

«С нашей стороны я вижу на всём фронте активность, попытки как-то отвоёвывать, захватывать рубежи, продвигаться вперёд. И я думаю, что зимняя война для нашей стороны будет активная. Потому что мы имеем решительные цели, очень много рубежей, которые мы должны занять, особенно мы должны уничтожить осиное гнездо в Авдеевке, затем на очереди Краматорск. Это те районы, которые мы должны уничтожить, и, думаю, в процессе зимы будем выполнять эти задачи», – подытожил полковник.