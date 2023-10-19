Киев попытается загнать в окопы три миллиона солдат – эксперт

Владимир Гладков .  
19.10.2023 16:57
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Мобилизация, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Если не решить украинскую проблему в ближайшее время, СВО превратится в очень длительную кровавую мясорубку.

Об этом в эфире интернет-канала «ForPost» заявил историк Евгений Норин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Если не решить украинскую проблему в ближайшее время, СВО превратится в очень длительную кровавую...

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«В нашем нынешнем режиме можно воевать долго, и это проблема. Именно сейчас надо искать, и ищут обе стороны, способ опять перевести войну из драки на истощение в битву на сокрушение», – сказал историк.

Он уверен, что иначе Киев сможет набрать под ружьё несколько миллионов бойцов.

«Потому что Украина – это миллионов тридцать народу даже сейчас. И теоретически они могут поставить в строй три миллиона человек. Не факт, что смогут это на практике, но пытаться они будут.

И в Западной прессе пишут, что Украине надо поставить в строй три миллиона человек. Что с ними будет, авторы умалчивают, но им, в общем-то, не своих на это дело отправлять», – подытожил Норин.

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