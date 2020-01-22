22.01.2020, Киев, Максим Карпенко
 
История, Общество, Одесса, Происшествия, Украина
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Киев попытался обманом лишить Одессу символов города-героя

Киев попытался обманом забрать у Одессы регалии города-героя. Об этом говорится в сообщении одесского телеканала «Репортер», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так, Киевский военно-исторический музей направил запрос на передачу из Одессы хранящейся в мэрии звезды героя, орденской книжки и грамоты, на что получил отказ от местных депутатов.

Одесский историк и краевед Олег Губарь считает, что запрос музея из Киева был попыткой «декоммунизировать» Одессу.

«Есть запрос, и никаких обоснований в данном случае не было. Потому что, как правило, такие просьбы и обращения мотивируются. Здесь это никак не мотивировалось. Почему – потому что они, вероятно понимали, что не могут воспользоваться напрямую этой законодательной базой и законом о декоммунизации, поскольку он не подлежит декоммунизации. Эти ордена, медали и звания, связанные с борьбой с фашизмом, они по этому закону не подлежат декоммунизации. А вот тут под шумок хотели в обход отнять эти регалии», – заявил Губарь.

За массовый героизм и мужество защитников Одессы в годы Великой Отечественной войны 8 мая 1965 года Указом Президиума Верховного Совета СССР городу Одессе было присвоено звание «Город-герой».

Оборона Одессы советскими войсками в августе-октябре 1941 года – одна из немногих операций Красной Армии, в ходе которой советские войска, уступая в численности противнику, нанесли ему потери более тяжёлые, чем понесли сами.

Жители Одессы самоотверженно строили оборонительные укрепления, работали на заводах, выпуская, ремонтируя и обслуживая военную технику, участвовали в боевых операциях и мужественно переносили все тяготы военного времени.

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