Киев пошёл на обострение конфликта с Минском из-за хасидов

17.09.2020, Москва, Елена Острякова

Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко возложил на Белоруссию ответственность за то, что около тысячи еврейских паломников-хасидов застряли на нейтральной полосе на границе.

Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Это недружественная реакция. Мы просили белорусскую сторону не пропускать их через свою границу. Но белорусские пограничники, как я понимаю, по команде свыше, пропустили около тысячи хасидов, которые сейчас находятся на нейтральной территории. Но решение правительства и президента принято», – сказал Геращенко.

Около 700 израильтян-хасидов застряли на нейтральной полосе между Белоруссией и Россией. Они направлялись в город Умань, где традиционно справляют еврейский новый год 19 сентября на могиле известного праведника цадика Нахмана.

Украинские пограничники не пропустили паломников из-за критической ситуации с коронавирусом.

Чтобы умилостивить украинское правительство, хасиды записали видео, на котором они, одетые в казацкие костюмы, исполняют гимн Украины и кричат «Слава Украина», «Спасибо Украина». Ролик выложил в своем «фейсбуке» председатель украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.

Судя по всему, запись сделана не в Белоруссии. Евреи стоят на солнечной полянке, а на границе сейчас холодно и пасмурно.

Евреев подкармливают белорусы. Президент Александр Лукашенко распорядился снабдить паломников кошерной едой. Белорусский МЧС выслал на границу 8 модулей с системами жизнеобеспечения и осветительное оборудование. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком.

Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить хасидов в страну.