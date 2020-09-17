Киев пошёл на обострение конфликта с Минском из-за хасидов
Замминистра внутренних дел Украины Антон Геращенко возложил на Белоруссию ответственность за то, что около тысячи еврейских паломников-хасидов застряли на нейтральной полосе на границе.
Об этом он заявил в эфире телеканала «Украина-24», передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости
«Это недружественная реакция. Мы просили белорусскую сторону не пропускать их через свою границу. Но белорусские пограничники, как я понимаю, по команде свыше, пропустили около тысячи хасидов, которые сейчас находятся на нейтральной территории. Но решение правительства и президента принято», – сказал Геращенко.
Около 700 израильтян-хасидов застряли на нейтральной полосе между Белоруссией и Россией. Они направлялись в город Умань, где традиционно справляют еврейский новый год 19 сентября на могиле известного праведника цадика Нахмана.
Украинские пограничники не пропустили паломников из-за критической ситуации с коронавирусом.
Чтобы умилостивить украинское правительство, хасиды записали видео, на котором они, одетые в казацкие костюмы, исполняют гимн Украины и кричат «Слава Украина», «Спасибо Украина». Ролик выложил в своем «фейсбуке» председатель украинского еврейского комитета Эдуард Долинский.
Судя по всему, запись сделана не в Белоруссии. Евреи стоят на солнечной полянке, а на границе сейчас холодно и пасмурно.
Евреев подкармливают белорусы. Президент Александр Лукашенко распорядился снабдить паломников кошерной едой. Белорусский МЧС выслал на границу 8 модулей с системами жизнеобеспечения и осветительное оборудование. Помочь хасидам вызвался и Гомельский облисполком.
Министр внутренних дел Израиля Арье Дери обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с просьбой пропустить хасидов в страну.
Спасибо!
Теперь редакторы в курсе.