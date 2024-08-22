Удар по парому в порту «Кавказ»: Киев создал угрозу экологической катастрофы и провоцирует панику на топливном рынке

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Груженный цистернами с топливом для Крыма паром «Конро Трейдер» затонул в порту «Кавказ» после ракетного удара. Не исключено, что паром принудительно затопили, чтобы остановить детонацию цистерн.

После сообщений о прилете в Керчи поднялся ажиотаж на АЗС – водители запасаются топливом, ожидая сбоя поставок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По горячим следам стала появлялась непроверенная информация о том, что экипаж парома погиб, без вести числятся 15 человек. Однако губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что большую часть удалось спасти.

«На месте ЧП установлены боновые заграждения, чтобы не допустить распространения топлива. Поверхность воды обработана сорбентом. На данный момент спасены 17 членов экипажа. Операция по спасению остальных продолжается — необходимо найти еще двух человек. Благодарен экстренным специальным службам за оперативность при проведении поисково-спасательных работ», – написал Кондратьев.

Экс-министр транспорта Крыма Анатолий Цуркин также считает, что основной проблемой после тушения пожара останется локализация акватории с целью недопущения выхода остатка нефтепродуктов за пределы акватории порта «Кавказ».

Он напомнил, что железнодорожный паром «Конро Трейдер» работал в акватории Керченской паромной переправы с 2014 года. И в последнее время не единожды подвергался атакам со стороны противника.

«Можно сказать, как герой погиб в бою. Простои судов у причала с опасными грузами должны быть сокращены. Основной проблемой тут является низкая скорость погрузки и большая зарегламентированность всего процесса работы в портах. Враг выслеживает уязвимые цели, которые в большей части долго находятся в статике. Решение о цели не принимается за час или сутки, на это необходимо время. Поэтому – чем дольше стоим у причалов, тем уязвимее тут становимся», – подчеркнул Цуркин.

Он добавил, что процесс увеличения скорости погрузки/разгрузки лежит не только в плоскости портовых администраций, но и на субъектах хозяйствования припортовой инфраструктуры, грузоперевозчиках и владельцах грузов. Последние, в лице главных крымских операторов «ТЭС» и «Атан», заверили в наличии достаточных запасов топлива, пока будет найдена возможность восполнить утраченные цистерны с бензином.

Однако в отраслевых чатах уже начался переполох – украинские боты вбрасывают сообщения о грозящем дефиците топлива, как будто оно поступало исключительно по паромной переправе.

«Фиксируем массовые вбросы врага по ситуации с топливом. Очередная провокация», – указал советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Он добавил, что поставки топлива на полуостров диверсифицированы, задействована не только Керченская паромная переправа, а и другие грузовые порты, и сухопутный маршрут. К тому же, недавно была введена в строй железнодорожная ветка по новым территориям, которая тоже может быть задействована в доставке топлива на полуостров. Однако это может привести к росту издержек на транспортировку.