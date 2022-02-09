Киев потребовал извинений: В парламенте Словакии облили водой флаг Украины

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Новости Украины

Национальный совет Словакии 79 голосами из 140 одобрили оборонное соглашение этой страны с США. Депутаты от национал-патриотической «Народной партии «Наша Словакия» попытались блокировать трибуну словацким флагом, но представители либеральной партии «Свобода и Солидарность» (SaS) в ответ растянули украинский.

Как сообщает корреспондент «ПолитНавигатора», оборонное соглашение с Вашингтоном в Национальном собрании поддержали депутаты правящей популистской партии «Обычные люди и независимые личности» (OĽANO) и либеральной партии «Свобода и Солидарность» (SaS). За проголосовали 79 депутатов из 140 присутствовавших, против – 60, теперь соглашение должен подписать президент Словакии Зузана Чапутова, впрочем, уже известно, что представительница социал- либерального крыла и партии «Прогрессивная Словакия» заранее поддержала его.

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Текст Соглашения был подписан на прошлой неделе в Вашингтоне министром обороны Ярославом Наджем и госсекретарем США Энтони Блинкеным. При подписании также присутствовал министр иностранных дел Словакии Иван Корчок. Документ разрешает вооруженным силам США использовать словацкие военные аэропорты Малацки-Кучина и Сляч, а также другие согласованные объекты и помещения. Словакия должна предоставлять их без арендной платы. Соглашение заключено сроком на десять лет.

Нужно отметить, что документ вызвал яростную критику со стороны оппозиции, в частности, в день его подписания на площади Александра Дубчека в Братиславе собрались тысячи представителей правых национал-патриотических партий, протестовавших против вовлечения Словакии в американскую авантюру против России.

Люди скандировали «Нет войскам США в Словакии!», попытались прорваться в парламент, но после того, как кто-то кинул фальшфейер в правоохранителей, полиция оттеснила протестующих.

В Национальном совете Словакии депутаты от национал-патриотической «Народной партии «Наша Словакия» Петер Крупа и Андрей Медвецки растянули над трибуной словацкий национальный флаг, пытаясь не допустить принятия соглашения, однако прямо перед ними выбежали представители SaS Яна Цыганикова и Мирослав Жиак, растянув перед ними флаг Украины. Последнее обстоятельство привело Андрея Медвецкого в ярость, он плеснул водой в Жиака, а затем залил водой украинский флаг.

После чего завязалась потасовка, в результате которой заукраинцы с флагом были вынуждены ретироваться.

«В Киеве глава МИД Словакии Иван Корчок подтвердил неизменную твердую позицию Словакии в поддержке Украины! – отреагировали на инцидент в посольстве Украины в Словакии. – Есть поддержка и в Национальном совете! Недостойное обращение с флагом Украины со стороны депутатов не может ее пошатнуть! Осуждаем и требуем извинений!».

Извинения не заставили себя ждать:

«Недели истерии и запугивания людей из-за оборонного договора США превратились в буйство оппозиции и экстремистов в парламенте. Трудно отличить их друг от друга. Сложная ситуация…. Голова кругом, символ нашего соседа, попавшего в сложную ситуацию, уже не являются неприкосновенными. Я сожалею и тем более стыжусь этого, потому что это произошло во время моих переговоров в Киеве. Приносим извинения по дипломатическим каналам», – прокомментировал инцидент в парламенте Иван Корчок. «Как депутат парламента я однозначно осуждаю насилие, которое фашисты проявляют в парламенте. Это недостойно членов Национального совета. Мне стыдно за такие акты ненависти. Уверяю всех, что нас не запугать! На одном дыхании добавляю, что мы поддерживаем Украину и выражаем ее полную солидарность. То, как противники оборонного соглашения представляют себе дебаты, показал свист во время того, как министр Надж представляет соглашение в парламенте», – поделился своим мнением представитель правящей фракции OĽANO Андрей Станчик.