Киев поверил в возможность применения в Крыму карабахского сценария

05.11.2020, Севастополь, Александр Ростовцев

Силы специальных операций ВСУ совместно с нацгвардией, погранслужбой и ВСУ проводят внеплановые учения по «принудительному возвращению» Крыма.

Сценарий предусматривает неожиданные удары украинских диверсионных групп по ключевым военным объектам 22-го армейского корпуса ЧФ: приведение в негодность взлётно-посадочных полос, уничтожение узлов связи, штабов и складов вооружений.

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По заявлению командующего объединённой группировкой ВСУ генерал-лейтенанта Наева (ранее возглавлявшего ССО ГУР), после окончания учений диверсионно-разведывательные группы останутся на границе с Крымом, чтобы в кратчайшие сроки выполнить задачи по взятию под контроль «оккупированных территорий».

Примечательно, что затеянные вблизи от Крыма специальные учения ВСУ и других силовых органов Украины являются внеплановыми. Судя по радостной истерике в шароварных СМИ и блогосфере, на проведение учений, связанных с реконкистой полуострова, верхушку ВСУ вдохновили успешные действия азербайджанской армии, уже вернувших под свой контроль три из семи районов «пояса безопасности» непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Обе стороны более или менее успешно применяют группы спецназа в наступлении и обороне, однако создаётся впечатление, что мобильные пехотные подразделения армян традиционно демонстрируют более высокий уровень подготовки.

Наблюдатели не исключают, что эйфория киевских военных и политических кругов, подстёгиваемых реваншизмом влиятельных националистических группировок, может ввести их в соблазн перенести карабахский опыт азербайджанской армии на Крым и Донбасс.

В частности, среди украинских «диванных экспертов» идёт пока ещё смутная, но уже довольно единогласная болботня об охвате ДНР с южного направления, используя опыт армии Азербайджана против НКР.

Размещение занятых в специальных учениях подразделений ССО ВСУ вблизи от границы с Крымом является достаточно красноречивым знаком.

Не секрет, что киевский политический паноптикум затаив дыхание следит за процессом президентских выборов в США, надеясь на избрание «в доску своего» Байдена, который (в случае победы) очень даже может выдать карт-бланш бандеровским ушкуйникам на проведение новых провокаций на границе с Крымом по образцу 2016 года с участием диверсионно-террористических групп ССО.

Представить, что украинские диверсанты будут использованы в Крыму по сценарию Наева для нанесения ударов по военной и гражданской инфраструктуре полуострова, выглядят более чем утопично. Здесь им не Львов, а шутить с военной контрразведкой ФСБ – себе дороже.

Кратковременно шуровать в узкой приграничной полосе Армянска, подобно группе Панова, где полно оврагов, зарослей кустарника и рисовых чеков – совсем не то же самое, что бегать от преследования на ровной как стол крымской степи.

Полагаю, что нездоровая активность украинских ССО у границы Крыма не останется без внимания с нашей стороны.

Мало кто сомневается, что переход ВСУ к активным мероприятиям в Крыму, вроде нападения на военные объекты и инфраструктуру, вынудят Россию к проведению ответных мер, в результате которых Крым получит долгожданный «канал имени Шойгу», а ЛДНР – выйдет на рубежи своих бывших административных границ. Как минимум.

Вряд ли в Киеве забыли, что 22-й АК ЧФ включает в себя 32 тысячи хорошо подготовленных и высоко мотивированных солдат и офицеров, 613 танков, 162 артсистемы, около сотни современных боевых самолётов, 56 вертолётов, 16 береговых комплексов и 34 боевых корабля, на вооружении которых находятся высокоточные ракеты «Калибр».

Этого более чем достаточно, чтобы устроить избиение сосредоточенной в Херсонской области группировки ВСУ, чтобы далеко отодвинуть границу для безопасности Крыма.

Видится порочной сама попытка украинских стратегов приравнять свои силёнки к военной машине Алиева. По данным из открытых источников, бюджет ВСУ не дотягивает и до половины бюджета азербайджанской армии.

Кроме того, Алиев начал готовиться к войне против НКР задолго до начала наступательной операции. Баку планомерно закупал современное вооружение, вроде израильских и турецких беспилотников, израильских ракетных комплексов Spike и ОТР LORA, доставивших серьёзные неприятности не только НКР, но и Армении.

Сюда же можно добавить такие важные детали, вроде отъезда бывшего главы концерна «Антонов» в Баку и значительные усилия правительства Азербайджана по развитию и укреплению собственной оборонной промышленности, что говорит о продуманной военно-технической политике режима Алиева.

Самое главное, что есть у Азербайджана и чего нет на Украине – стабильная экономика и углеводороды, благодаря которым Алиеву удалось перевооружить армию.

А что Украина? Погром и ликвидация всего, что требует серьёзных и долговременных инвестиций, закупка на Западе списанных и просроченных вооружений, разгул воровства и коррупции во всех сферах деятельности, включая критически важные для выживания страны в целом. Вместо последовательно выполняющегося плана развития страны – пустая суета и маниловщина.

На стороне Азербайджана открыто выступила Турция. А кто выступит на стороне Украины? С одной стороны, Запад одобрительно относится к её инициативе идти на конфронтацию с Россией, но также не устаёт напоминать, что в случае чего – кашу расхлёбывать ей придётся в гордом одиночестве.

Тем не менее, в Киеве очень надеются получить военную и техническую помощь от Эрдогана, особенно беспилотниками Bayraktar TB2, ради чего Киев готов пожертвовать в пользу Анкары остатками интеллектуальной собственности компании «Мотор-Сич». При том, что «байрактары» показали низкую эффективность против ПВО российской авиабазы «Хмеймим» в Сирии.

В сухом остатке имеем: пакостить на границе с Крымом Украина может и, по-видимому, хочет. Но это чревато непредсказуемыми последствиями и разговорами в пользу бедных на Западе. Агрессивные планы реконкисты при абсолютной неадекватности и импотенции режима, а также судорожные цепляния за любую соломинку в надежде на чудо, будь то ССО или «байрактары», очень напоминают агонию Третьего Рейха.

Судя по всему, в Киеве очень надеются, что военная операция азербайджано-турецкого альянса в Карабахе перекинется на Армению и Россия застрянет в кавказских разборках, что приведёт к ослаблению её внимания за Крымом и ЛДНР.

Надежды юношей питают. Дальше-то что? Байден придэ, пэрэмогу принесэ?