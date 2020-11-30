Киев повернул украинское общество на путь войны с Россией – Кургинян

30.11.2020, Москва, Владимир Гладков

Поскольку у украинского народа, оторванного от России, нет никакой собственной истории, киевский истеблишмент ради построения государства пытается придумывать легенды о выкапывании Чёрного моря, что, в конце концов, приведёт к войне.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил лидер движения «Суть времени», политолог Сергей Кургинян, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Бредит интеллигенция, бредит украинская сторона, это всё находится в состоянии полного безумия. Чем определяется это безумие государства? Тем, что нет настоящего и серьёзного фундамента для построения украинского национального государства.

Оснований там с гулькин нос, если выдернуть русский и советский период, то там уже ничего не остаётся, а когда ничего не остаётся, но надо что-то делать, начинается вольтаж. Они накручивают, как они вырыли Чёрное море, и любой другой бред, потому что ничего кроме бреда нет. Есть пустота, которую заполняют этой фигней.

Когда так начинают себя вести, помяните моё слово, в реальности украинской политики произойдёт поворот и это будет зловещий поворот в сторону войны», – отметил Кургинян.