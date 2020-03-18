Киев практически вымер: Эксклюзивный репортаж «ПолитНавигатора»
Центр Киева опустел в первый день карантина. Людей на центральных улицах очень мало, закрыты все рынки, заведения питания и практически все торговые точки.
Об этом в первый день карантина из-за эпидемии коронавируса передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Впрочем, карантин соблюдают не все, в некоторых точках можно купить выпечку. Открыты также продуктовые магазины.
На железнодорожный вокзал пускают только по билетам и служебным удостоверениям.
Закрыты также платформы пригородного сообщения.
На асфальте у вокзала можно увидеть лежащие тела, но это не жертвы вируса, а бомжи.
Практически полностью опустел всегда многолюдный Андреевский спуск – одна из визитных карточек столицы.
Сувениры продолжают продавать 3-4 торговца. Аллея художников, примыкающая к Андреевскому спуску, тоже почти пуста, лишь немногие художники все еще продают свои картины.
Возле отделений банков – очереди.
Людей внутрь отделений банков пускают ограниченно, желающие попасть туда ждут на улице.
Общественный транспорт продолжает работать, но далеко не все пассажиры едут в масках, как это установлено ограничениями на время карантина.
Число пассажиров никто не контролирует, большинство автобусов и трамваев ходят полупустыми, хотя некоторые наполнены людьми даже в середине дня.
Утром ситуация с транспортом была совершенно иной – из-за закрытия метро многие киевляне пытались добраться на работу наземным транспортом, автобусы, трамваи и маршрутки были переполнены, на некоторых остановках образовались огромные толпы.
Пригородные маршруты не хотят, добраться в Киев из пригородов крайне сложно.
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