18.03.2020, Киев, Игорь Петров
 
Киев, Медицина, Политика, Происшествия, Сюжет дня, Транспорт, Украина
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Киев практически вымер: Эксклюзивный репортаж «ПолитНавигатора»




Центр Киева опустел в первый день карантина. Людей на центральных улицах очень мало, закрыты все рынки, заведения питания и практически все торговые точки.

Об этом в первый день карантина из-за эпидемии коронавируса передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Впрочем, карантин соблюдают не все, в некоторых точках можно купить выпечку. Открыты также продуктовые магазины.

На железнодорожный вокзал пускают только по билетам и служебным удостоверениям.

Закрыты также платформы пригородного сообщения.

На асфальте у вокзала можно увидеть лежащие тела, но это не жертвы вируса, а бомжи.

Практически полностью опустел всегда многолюдный Андреевский спуск – одна из визитных карточек столицы.

Сувениры продолжают продавать 3-4 торговца. Аллея художников, примыкающая к Андреевскому спуску, тоже почти пуста, лишь немногие художники все еще продают свои картины.

Возле отделений банков – очереди.

Людей внутрь отделений банков пускают ограниченно, желающие попасть туда ждут на улице.

Общественный транспорт продолжает работать, но далеко не все пассажиры едут в масках, как это установлено ограничениями на время карантина.

Число пассажиров никто не контролирует, большинство автобусов и трамваев ходят полупустыми, хотя некоторые наполнены людьми даже в середине дня.

Утром ситуация с транспортом была совершенно иной – из-за закрытия метро многие киевляне пытались добраться на работу наземным транспортом, автобусы, трамваи и маршрутки были переполнены, на некоторых остановках образовались огромные толпы.

Пригородные маршруты не хотят, добраться в Киев из пригородов крайне сложно.

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