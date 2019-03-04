Киев предупредили, что ситуация в Европарламенте ухудшится для Украины

04.03.2019, Киев, Ольга Козаченко

Итоги предстоящих в мае выборов в Европарламент окажут определенное влияние на уменьшение поддержки Украины.

Об этом в интервью киевскому интернет-изданию “Апостроф” заявил старший научный сотрудник берлинского офиса Европейского совета по международным отношениям Густав Грессель, отвечая на вопрос, что для Украины могут изменить майские выборы в Европарламент.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

“Последние опросы парламентской службы свидетельствуют, что большинство, которое имеют системные партии, очень сильно не изменится. Это может оказаться правдой: тогда они потеряют лишь небольшое количество мест. Проблема в том, что они будут более разделенными и сосредоточенными на внутренних делах из-за споров в своих странах. Формально Европейская народная партия останется сильной. Но если взглянуть внимательнее, она проигрывают во многих странах, а победят в тех, где их члены скорее не консерваторы, а националисты – например, в Венгрии.”, – сказал эксперт.

При этом он обратил внимание, что большее количество венгерских членов не сделает ЕНП сильнее.

“То же касается Прогрессивного альянса социалистов и демократов: они потеряют голоса там, где их партии являются системными, а получат там, где они левее. Итак, арифметически потери будут незначительными, но внутренняя динамика ухудшится. И, конечно, это будет иметь значение для Украины, потому что не только уменьшится поддержка страны внутри партий, но и коалиции с более пестрых блоков формировать будет значительно сложнее. Их действия и союзы будут более непредсказуемыми”, – опасается .