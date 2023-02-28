Киев предупредили об ограничении поддержки Запада – Карасев

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Уже в следующем году финансовая помощь Украине будет ограничена – Запад не сможет бесконечно финансировать эту страну за счет своих бюджетов.

Об этом в интервью украинскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По мнению Карасева, западные лидеры уже предупредили киевский режим о сокращении поддержки.

«Война не может долго продолжаться в таком режиме, за счет других при ослаблении существенном и я бы даже сказал, разрушении промышленности, сокращении аграрного сектора, сокращении площадей и так далее. За счет бюджетной помощи европейских и западных государств долго воевать не будем. Еще, может быть, год, но не уверен. Кстати говоря, предупреждали – и Бернс предупреждал, и американцы предупреждают, и пресса западная пишет. И европейцы тоже, что есть сомнения в том, что в таком объеме экономическую – я даже сейчас военную не беру, экономическую, финансовую помощь для того, чтобы покрывать разрыв между доходами и расходами украинского государственного бюджета в течение нескольких лет невозможно», – сказал эксперт.

«Уже есть вопросы на 24-й год: будет ли Украина получать подобного рода помощь в 24-м году, как в 23-м году? Об этом и Байден предупреждал, будучи здесь, в Киеве, ровно неделю назад. Что надо брать во внимание и такого рода уменьшение возможностей западной помощи для поддержки Украины», – заявил Карасев.