Киев предупредили об ограничении поддержки Запада – Карасев

Анатолий Лапин.  
28.02.2023 12:58
  (Мск) , Киев
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Война, Вооруженные силы, Дзен, Политика, Россия, США, Украина


Уже в следующем году финансовая помощь Украине будет ограничена – Запад не сможет бесконечно финансировать эту страну за счет своих бюджетов.

Об этом в интервью украинскому антироссийскому пропагандисту Александру Шелесту заявил политолог Вадим Карасев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Уже в следующем году финансовая помощь Украине будет ограничена – Запад не сможет бесконечно...

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По мнению Карасева, западные лидеры уже предупредили киевский режим о сокращении поддержки.

«Война не может долго продолжаться в таком режиме, за счет других при ослаблении существенном и я бы даже сказал, разрушении промышленности, сокращении аграрного сектора, сокращении площадей и так далее. За счет бюджетной помощи европейских и западных государств долго воевать не будем. Еще, может быть, год, но не уверен.

Кстати говоря, предупреждали – и Бернс предупреждал, и американцы предупреждают, и пресса западная пишет. И европейцы тоже, что есть сомнения в том, что в таком объеме экономическую – я даже сейчас военную не беру, экономическую, финансовую помощь для того, чтобы покрывать разрыв между доходами и расходами украинского государственного бюджета в течение нескольких лет невозможно», – сказал эксперт.

«Уже есть вопросы на 24-й год: будет ли Украина получать подобного рода помощь в 24-м году, как в 23-м году? Об этом и Байден предупреждал, будучи здесь, в Киеве, ровно неделю назад. Что надо брать во внимание и такого рода уменьшение возможностей западной помощи для поддержки Украины», – заявил Карасев.

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