Киев превращает «нормандский формат» в пустую трату времени

05.08.2019

Россия не готова к встрече в «нормандском формате» на уровне глав государств, поскольку Украина до сих пор не выполнила прежние договоренности в рамках Минских соглашений.

Об этом «Известиям» сообщил высокопоставленный источник в российских дипломатических кругах.

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«Пока не будет реального прорыва в реализации Минских соглашений, мы не видим причин и смысла в проведении «нормандской встречи». Отсутствие конкретной повестки рискует сделать эти переговоры пустой тратой времени. Киев должен вначале определиться, чего он хочет, и начать выполнять прежние договоренности, – сказал собеседник издания.

В свою очередь еще одни источник, близкий к переговорному процессу по Донбассу, говорит, что шансы на встречу в «нормандском формате» повысятся, если Киев, например, решит вопрос с ДНР и ЛНР об обмене пленными по принципу «всех на всех».

В то же время глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев обратил внимание на крайне противоречивые заявления президента Украины Владимира Зеленского.

«Господин Зеленский, к сожалению, говоря о своей приверженности урегулированию конфликта в Донбассе, установлению там мира, одновременно делал заявления, которые напрямую противоречат Минским соглашениям. Он говорил о том, что не считает необходимым принимать закон об амнистии, нужным предоставлять особый статус территориям юго-востока. Было бы странно, если, не прояснив до конца эти подходы, участники «нормандского формата» собирались вместе», – подчеркнул Косачев.