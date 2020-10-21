Киев превращается из столицы в глубокую провинцию

21.10.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинская столица потеряла свою былую красоту, а ее центр зарос лопухами и пожелтевшей травой.

Об этом в эфире интернет-канала «Голос правды» заявил украинский военный историк Юрий Дудкин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

Телеведущий Юрий Кот, вынужденный покинуть Киев и перебраться в Москву после нападок националистов уточнил у Дудкина, действительно ли центр Киева находится в ужасном состоянии.

«Хотел спросить – недавно видел в сюжете, а что, действительно, на Крещатике цветы не сажают, там сейчас лопухи растут? Я видел просто, что там, где, помнишь, они себе огородик разбивали на Майдане, там реально лопухи растут?», – спросил Кот.

«Растут, да. Там абсолютно неухоженная территория. Вот, если бы ты еще раньше посмотрел на Крещатик, там эти склоны, где идут к Октябрьскому дворцу, там трава выгорела вообще. То есть понятия нет о том, чтобы как-то озеленять город… Крещатик полностью загажен, он запущен.

Мало того, а возьми, скажем, фасад Дома профсоюзов сделали, наконец-то, за шесть лет. А территорию и место, где был ресторан «Столичный», он так и остался, возле гостиницы «Днепр» – пустырь просто, огороженный, красивой тряпкой завесили какой-то. А «Гастроном №1» на Крещатике – то же самое, тряпкой завесили и ничего там не делается. И уже времени прошло сколько. То есть, власть городская абсолютно не имеет никакого генерального проекта развития столицы», – ответил Дудкин.

Ранее «ПолитНавигатор» сообщал, что в 2014 году приехавшие с Западной Украины активисты Майдана – так называемая «Коломыйская сотня» – разбили огород прямо на главной площади столицы страны.