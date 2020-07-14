Киев превращается в большое село

14.07.2020, Киев, Вадим Москаленко

Украинская столица из субъекта большой политической игры превращается всего лишь в место вложения денег и территориальных споров.

Об этом в эфире телеканала «NewsOne» заявил украинский политолог Андрей Ермолаев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как раз сейчас Киеву не достает масштаба. Происходит очень быстрая провинциализация киевской политики, и это очень многих устраивает в общем как в Украине, так и вовне. Грубо говоря, мы постепенно уходим во второй, а то и в третий эшелон большой глобальной политической игры, где Киев просто место хорошего вложения денег, место каких-то территориальных споров. Но исчезает Киев как субъект большой национальной игры за будущее Украины», – заявил Ермолаев.

«Ничего хорошего нет в том, что сейчас мандат киевского горсовета и областного горсовета, а так же, к сожалению, уже и Верховного совета, превратился в пропуск на эксперимент», – добавил эксперт.