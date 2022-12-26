Киев превращается в город-призрак. Бегите! – украинский экономист

26.12.2022  13:33 (Мск), Киев
Анатолий Лапин.  
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Дзен, Киев, Общество, Сюжет дня, Украина, Энергетика


Киев превращается в населенный пункт, который необходимо покинуть как можно быстрее.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил украинский политолог и экономист Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Киев превращается в населенный пункт, который необходимо покинуть как можно быстрее. Об этом в...

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По мнению Соскина, из-за ухудшения условий жизнедеятельности, находиться в Киеве становится невозможно.

«В Киеве идет серьезнейший отток людей, не имеющих жилья. Аренда в Киеве упала и уже не пользуется спросом. Это означает, что переселенцы из Киева начинают, а их было 400 тысяч, уезжать. Киев превращается постепенно, благодаря Кличко и всем остальным Зеленским и Ермакам, и прочим Шмыгалям, в город-призрак. Что я вам и говорил. Вот такую бы я вам картинку нарисовал на сегодняшний день», – сказал эксперт.

«Поэтому, не задерживайтесь в городах-призраках. Воды нет, канализации нет, все замерзнет. Сейчас будут морозы, обледенения, свет, тепло будут подаваться по мере возможности. Переработка падает, экономика падает, банки еле держатся. Поэтому девальвация, инфляция», – заявил Соскин.

 

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