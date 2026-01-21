Киев превращается в мрачный ледяной замок без выхода – коммунальщик

Игорь Шкапа.  
21.01.2026 16:24
  (Мск) , Киев
Просмотров: 870
 
Из-за последних ударов ВС РФ по энергообъектам Киева украинская столица превращается в место, из которого сбежали все, кто мог это сделать. Для остающихся перспективы безрадостные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

«Постепенно Киев уже начинает превращаться просто в ледяной дворец, из которого нет выхода и нет входа. Люди вынуждены здесь находиться, потому что здесь работа, жильё, семья, дети, всё остальное. Кто мог, выехал. А так постепенно, Киев начинает… да что не начинает, Киев уже в крайне тяжёлом состоянии», – признает эксперт.

Ведущий заметил, что левый берег Киева остался без водоснабжения, поинтересовавшись, не означает ли это, что удары наносились по узлам энергоснабжения насосных станций.

«Это связано, скорее всего, с тем, что удары были по ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, им уже невозможно генерировать электроэнергию и сбрасывать её в сеть. И это напрямую связано с канализационно-насосными станциями водоканала.

Может быть второе – водоканал сам перед ударами отключает подачу воды, чтобы это не сказывалось на их работе. И напрямую связаны такие отключения экстренные электроэнергии. Не плавные, именно экстренные, приводят к разрушению сетей и ко всему остальному, потому что последующая подача под давлением той же воды в систему приводит к тому, что сети просто рвутся», – заключил Попенко.

