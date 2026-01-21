Киев превращается в мрачный ледяной замок без выхода – коммунальщик

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Из-за последних ударов ВС РФ по энергообъектам Киева украинская столица превращается в место, из которого сбежали все, кто мог это сделать. Для остающихся перспективы безрадостные.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», в эфире видеоблога «Политека» заявил глава Союза потребителей коммунальных услуг Украины Олег Попенко.

«Постепенно Киев уже начинает превращаться просто в ледяной дворец, из которого нет выхода и нет входа. Люди вынуждены здесь находиться, потому что здесь работа, жильё, семья, дети, всё остальное. Кто мог, выехал. А так постепенно, Киев начинает… да что не начинает, Киев уже в крайне тяжёлом состоянии», – признает эксперт.

Ведущий заметил, что левый берег Киева остался без водоснабжения, поинтересовавшись, не означает ли это, что удары наносились по узлам энергоснабжения насосных станций.