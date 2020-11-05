Киев превратился в коллективного Павленского в отношениях с Белоруссией – эксперт

30.11.2020, Киев, Вадим Москаленко

Ухудшение украино-белорусских отношений после ноты протеста, которую Белоруссия вручила украинскому послу, и последующие санкционные противостояния между Киевом и Минском могут привести к фатальным последствиям для Украины.

Об этом на пресс-конференции рассказал украинский политтехнолог Андрей Золотарёв, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Во-первых, это 700 километров границы, во-вторых, как мы видим, Беларусь, как шар в бильярде, двинулась к России. Во всяком случае, наша позиция стимулирует то, что Лукашенко деваться уже некуда, ему нужно искать точку опоры, точку опоры он находит, естественно, в Москве. Как было замечено, координация министерств иностранных дел Беларуси и России, она, по-моему, налицо.

Что касается санкций, да, уже помимо санкций, Беларусь увеличила пошлины на украинский лом, мы ответно – то есть, уже экономические отношения пошли по нисходящей.

Да, Беларусь была окошком на рынке СНГ через реэкспорт. И, напомню, немаловажный факт – то, что в 2014 году, в разгар боевых действий, украинские танки заправлялись дизтопливом с Мозырского НПЗ. А теперь, благодаря «эффективной» работе группы «Приват» в нашей отечественной переработке, у нас дефицит по топливу. И этот дефицит перекрывается как раз поставками российского и белорусского топлива в Украину.

Ну, а теперь представьте, если этот краник будет перекрыт в случае чего? Поэтому в отношении с Беларусью наша позиция мне напоминает пресловутого художника Павленского, перфомансиста, который прибил собственные гениталии гвоздями к брусчатке Красной Площади. Было много шума, но на режим никакого эффекта ровным счётом это не произвело», – заявил Золотарёв.