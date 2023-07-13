«Киев превратится в сумасшедший дом» – Соскин предрекает «кассетные атаки»

Россия поменяет тактику ударов по Киеву и перейдёт к «кассетному» режиму атак, «сводя с ума жителей украинской столицы».

Об этом в эфире своего видеоблога заявил бежавший из Киева украинский экономист и политолог, экс-советник президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ничего сделать ПВО не может – что-то сбили, что-то не сбили. Бить они будут каждый день, и бить они будут всё больше. А вы всю ночь не спите, вы как на иголках. Только вы вздремнули, вам надо выскакивать из своих домов и бежать в эти укрытия. Только вы с укрытия вышли, начинается новая атака. Они будут переходить – это будет альтернатива кассетным боеприпасам-снарядам, это будут кассетные атаки. То есть одна атака будет начинаться, например, в 23 часа, вы пережили её до 1:00, они будут 20-30 дронов бросать на Киев. Где-то в 1:00 вернулись с укрытий, а где-то в 2:30 начинается новая атака до 4:30, к 5:00 будете возвращаться, в 5:00 они вам третью атаку – так будет каждый день в Киеве. Где-то так вас хватит на 10 дней, через 10 дней в Киеве начнётся массовый психоз, просто в Киеве у всех упадёт планка, город сойдёт с ума, город станет сумасшедшим домом. Я думаю, где-то с последней недели июля они уже к этому готовы. И они вам будут устраивать «кассетные» дроновые атаки», – предупредил политолог.

Он заверил, что такого режима не выдержит никто.

«Эти ночи станут постоянными, они перейдут на кассетную модель атак дронами и ракетами на Киев. Сначала будет по две атаки в ночь, а потом по три. Две – значительная часть населения уже будет не выдерживать каждую ночь, а три – уже никто не сможет выдержать», – пообещал Соскин.